Hazard "enfin" titulaire avec le Real Madrid ?

La rédaction

Acheté à Chelsea l'été 2019, Eden Hazard n'a jamais su s'imposer au sein de l'effectif Merengue. Cette saison le Belge a disputé 9 rencontres sur 55 possibles toutes compétitions confondues. Pour la réception de Getafe, Carlo Ancelotti devrait procéder à un turn-over afin de mettre au repos les cadres de l'équipe avant le match retour face à Manchester City, mercredi prochain. Pablo Polo de Marca et Alexandre Ruiz nous parlent de la situation délicate d'Eden Hazard depuis sa signature au Real Madrid

En signant au Real Madrid, Hazard pensait se retrouver dans son Éden en réalisant son rêve d'enfant mais la réalité est tout autre aujourd'hui. L'international belge de 32 ans, n'y arrive pas et au Real Madrid on a déjà perdu espoir de le voir retrouver son niveau d'antan. Son transfert avait coûté 115 millions d'euros à la direction merengue, à l'heure où on écrit ses lignes sa valeur marchande est estimée à 5 millions d'euros, il s'agit de l'un des transferts les plus ratés de l'ère Florentino Perez. Hazard, qui est lié au Real Madrid jusqu'en 2024 compte honorer son contrat jusqu'au bout et tentera la saison prochaine, pour un dernier espoir, de montrer qu'il n'a pas tout perdu de son talent. Le match face à Getafe pourrait être, l'occasion de bien débuter.

Son concurrent ne lui laisse aucune chance

Face au dilemme des blessures, celui de la concurrence vient s'ajouter pour ne pas faciliter les choses à Hazard au Real Madrid. Concurrent direct de Vinicius Jr au poste d'ailier gauche, le Belge ne trouve aucune chance pour briller tant le Brésilien est en constante ascension vers son acmé. Aussi, Eden Hazard; il faut le souligner, lors de ses titularisations, passe la majoritairement à côté de ses matchs ce qui n'offre à Carlo Ancelotti que le choix de mettre sur le banc de touche.