Homme de ménage devenu sélectionneur de l’équipe de France… L’incroyable parcours de Hervé Renard !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Premier invité de « Signatures », le nouveau programme proposé par Alexandre Ruiz et Fair Play, Hervé Renard revient sur sa carrière et ses premières fois. L’actuel sélectionneur de l’équipe de France féminine raconte notamment comment il a laissé son entreprise de ménage pour aller en Chine et démarrer sa carrière d’entraîneur.

Actuellement aux commandes de l’équipe de France féminine, en lice pour un huitième de finale de Coupe du Monde (France - Maroc, mardi 8 août, 13h), Hervé Renard s’impose naturellement comme l’un des nouveaux patrons du foot français. Le pendant de Didier Deschamps chez les femmes n’a toutefois pas un parcours tout tracé. Il le raconte dans « Signatures », le nouveau rendez-vous de Fair Play, proposé par Alexandre Ruiz.

« Je nettoyais des appartements »