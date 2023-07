Coupe du Monde féminine : Hervé Renard se confie comme jamais dans « Signatures » !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Co-fondé par Webedia et Alexandre Ruiz, Fair Play propose un tout nouveau rendez-vous sur ses plateformes : « Signatures ». Le temps d’une interview vérité, des personnalités du ballon rond reviennent sur les moments importants de leur carrière. Et qui de mieux que le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine, Hervé Renard, pour lancer ce nouveau format ? Une interview à savourer alors que les Bleues se lancent à la conquête d’un sacre mondial.

Pour la première de « Signatures », le nouveau format proposé par Fair Play , Alexandre Ruiz reçoit un invité de marque. Un entraîneur sous le feu des projecteurs avec la Coupe du Monde féminine qui vient de démarrer : Hervé Renard ! Personnalité incontournable du football français et international, le successeur de Corinne Diacre prend le temps de revenir sur les moments importants de son extraordinaire carrière. Un entretien sans concession dans lequel le double vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations évoque une foule de souvenirs.

Une carrière hors du commun

Ses débuts à l’AS Cannes, ses idoles, ses premiers pas en équipe de France ou sa reconversion d’entraîneur, Hervé Renard revient sur les grands moments de sa carrière hors du commun. Un parcours qui l’a mené jusqu’aux commandes de l’équipe de France féminine. Après une période compliquée, les Bleues ont ouvert le chapitre Hervé Renard et rêvent de décrocher un titre mondial. Un objectif assumé et cerné d’humilité de la part du technicien français, conscient de l’enjeu mais certain de la force son groupe.