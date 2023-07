FC Barcelone : Carles Puyol ne voulait pas d’enfants, la raison va vous surprendre !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ancien attaquant du FC Barcelone, Ludovic Giuly revient pour Fair Play et Alexandre Ruiz sur ses belles années passées en Catalogne. Et il se souvient notamment du monstre, de l’incontournable, du patron Carles Puyol. Un bourreau de travail qui a sacrifié sa vie pour le Barça.

En portant les couleurs du FC Barcelone, Ludovic Giuly a clairement donné un tournant incontournable à sa formidable carrière. Aux côtés des plus grandes stars de la planète foot à l’époque, le Français a réussi à se faire une place et à marquer les esprits en Catalogne. Une période dorée qu’il raconte avec plaisir et nostalgie au micro d’Alexandre Ruiz, pour Fair Play.

Un Cristiano Ronaldo bis

Parmi les monstres rencontrés à l’époque au Barça, Ludovic Giuly se souvient notamment du capitaine et défenseur, Carles Puyol. Un joueur qui a donné sa vie au Barça et qui, comme le confirme le Français, était totalement hors-norme : « Quand je suis arrivé, il me faisait penser à Gaël Givet. La différence, c’est que Gaël était moins ‘professionnel’. Je n’ai jamais vu un mec travailler autant que lui. Son physique, sa préparation, ce qui buvait, ce qui mangeait, comment il sortait… D’ailleurs, il ne sortait pas ! Quand on mangeait au restaurant, à 21h30, il était au lit ! Je suis quand même un bon vivant, je lui dis ‘Pourquoi tu es aussi strict que ça ?’. Il me dit : ‘Ludo, tu ne sais pas la chance que j’ai, le travail que j’ai fait pour en arriver là et je n’ai pas envie de gâcher tout ça. Je suis dans le club de mon cœur, j’ai tout donné pour ce club’. On comparait Messi et Cristiano Ronaldo, l’un qui avait le talent, l’autre qui a travaillé. Puyol, c’est le même que Cristano Ronaldo pour moi. Il a autant travaillé ».

