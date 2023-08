Un clash éclate sur le Tour de France, le patron du Pinot répond sèchement

Arnaud De Kanel

Il y avait de la tension dans le peloton durant ce Tour de France. Face aux accusations de dopage autour de son équipe, Richard Plugge, le patron de la Jumbo-Visma, avait avant tout mis en avant un programme de récupération bien mieux rodé que certaines équipes en glissant un tacle à la Groupama-FDJ de Thibaut Pinot qu'il accusait de consommer de l'alcool durant a journée de repos. Une sortie qui n'avait pas plu à Marc Madiot.

La Jumbo-Visma s'est mise beaucoup de monde à dos pendant le Tour de France. L'ultra domination de l'équipe de Jonas Vingegaard a forcément fait douter de nombreux observateurs. En réponse aux accusations de dopage, Richard Plugge avait taclé la Groupama-FDJ.

«On voyait des coureurs boire des grandes bières»

« On était avec une équipe française (la Groupama-FDJ) à notre hôtel durant la journée de repos. On voyait des coureurs boire des grandes bières. L'alcool, c'est du poison, et surtout quand vous êtes déjà fatigué, vous allez l'être encore plus. Au début de la dernière semaine du Tour, qui est la plus importante, il faut faire très attention à ce que vous buvez et mangez. Nous, personne n'a bu d'alcool, car ça vous casse, et même ceux qui ne sont pas coureurs ne devraient pas en boire. Donc c'est tout un ensemble. On peut ouvrir nos portes, répondre à toutes les questions. Mais il faut aussi montrer l'autre côté. Parce que ça explique aussi une partie des différences, pas seulement en notre faveur, mais en défaveur des autres », avait lâché le patron de la Jumbo-Visma dans les colonnes de L'Equipe . Marc Madiot avait alors répondu dans la foulée pour défendre son équipe.

«Qu’il ferme bien sa gueule !»