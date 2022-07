Cyclisme

Tour de France : Un gros chèque fait à Van Aert

Publié le 5 juillet 2022 à 11h35 par Ewen Robin

Après trois jours de course, Wout Van Aert peut se réjouir de son entame de Tour de France. En effet, le Belge peut se vanter d’avoir récolté deux maillots (le jaune et le vert du classement par points), en plus de trois deuxièmes places. Devancé de quelques secondes par son compatriote Yves Lampaert lors du contre-la-montre inaugural, à Copenhague, Wout Van Aert a été battu au sprint à Nyborg puis à Sonderborg par les Néerlandais Fabio Jakobsen et Dylan Groenewegen. Ces résultats permettent donc à Van Aert d’empocher une jolie somme…

Trois places de deuxième, un maillot jaune sur le dos depuis le soir de la 2e étape et un maillot vert récompensant le meilleur sprinteur, voilà ce qu’a obtenu Wout Van Aert depuis le début de ce Tour de France. Battu, dimanche, par Dylan Groenewegen, van Aert a signé son 17e podium de la saison. Pour le moment, le Belge a remporté cinq étapes en 2022. Ce qui a confirmé son excellente année 2021, avec 21 podiums dont 13 victoires. Une régularité qui fait de Van Aert l’un des coureurs les plus redoutables de la Jumbo Visma.

Tour de France : Les 5 baroudeurs qui ont marqué les esprits https://t.co/3t0sEzBEu8 pic.twitter.com/hMwqBrP1OF — le10sport (@le10sport) July 5, 2022

La victoire d'étape dans le viseur

Disputée dans le Nord du pays, entre Dunkerque et Calais (171,5 kilomètres), la quatrième étape devrait du Tour de France devrait encore se terminer lors d’un sprint massif. Une course qui pourrait enfin permettre à Wout Van Aert de remporter sa première victoire sur cette édition. « J'avoue que je me force à être heureux de porter ce maillot jaune. J'en ai rêvé depuis si longtemps. J'ai aussi le vert, qui était mon but avoué pendant toute ma préparation. Donc tout va très bien, mais j'aime bien gagner des courses et quand ça se passe comme ces trois derniers jours, j'ai parfois des sentiments mitigés. Par ailleurs, je ne m'attendais pas forcément à gagner cette étape parce que je ne suis pas un pur spécialiste des sprints massifs. Mais j'aurai d'autres opportunités » avait notamment confié le maillot jaune à L’Équipe après la troisième étape.

🏆 Jerseys and rankings after stage 3🏆 Maillots distinctifs et classements après l'étape 3#TDF2022 pic.twitter.com/BHDCvLLTjZ — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2022

Une sanction pour Wout Van Aert

Récemment, Wout Van Aert, a fait l’actualité en écopant d’un retrait de 25 points au classement UCI et d’une amende de 500€, suite à un jet de déchets en dehors de la zone prévue. Au prochain avertissement, il écopera d’une pénalité d’une minute au classement général, tandis qu’en cas de troisième infraction, il pourrait tout simplement être exclu du Tour.

