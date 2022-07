Tour de France

Tour de France : Pogaçar lance un énorme avertissement au maillot jaune

Publié le 14 juillet 2022 à 23h35 par Thibault Morlain

Après avoir perdu gros face à Jonas Vingegaard dans le col du Granon, Tadej Pogaçar souhaitait prendre sa revanche dès ce jeudi dans la montée de l’Alpe d’Huez. Le Slovène a d’ailleurs tenté sa chance et a attaqué le maillot jaune. Mais ce dernier n’a pas flanché et est resté dans la roue de son principal adversaire. Pas de quoi décourager Pogaçar qui a tenu à avertir Vingegaard pour la suite du Tour de France.

Ce jeudi, Tadej Pogaçar a tenté de faire craquer Jonas Vingegaard dans l’Alpe d’Huez. A plusieurs reprises, le maillot blanc a attaqué le maillot jaune du Tour de France, mais le Danois de la Jumbo Visma est resté parfaitement dans la roue du Slovène. Il va donc falloir attendre les prochaines étapes de haute montagne pour voir si Pogaçar pourra faire céder Vingegaard. Alors que l’Alpe d’Huez aurait pu être un théâtre parfait pour permettre au leader de l’équipe UAE de se refaire, cela n’a finalement pas été le cas.

Tour de France - 12e étape : Vingegaard résiste à Pogaçar, Bardet craque dans l’Alpe d’Huez https://t.co/h6yWuI96iH pic.twitter.com/eRfqN6yotK — le10sport (@le10sport) July 14, 2022

« Je n'étais pas assez fort pour le lâcher. Mais… »

Au sommet de l’Alpe d’Huez, à l’arrivée, Tadej Pogaçar est revenu sur ses tentatives face à Jonas Vingegaard. Rapporté par L’Equipe , le Slovène a alors confié : « Après la journée d'hier (mercredi), je n'étais pas en confiance comme j'aurais aimé l'être. Je pense que j'aurais pu être meilleur. Mais les sensations étaient tout de même bonnes aujourd'hui (jeudi). Je m'attendais à ce que les Jumbo-Visma contrôlent la course de cette façon car ils ont une très bonne équipe pour le faire. Lorsque j'ai essayé d'attaquer, Jonas n'a jamais contre-attaqué, ce que j'aurais bien aimé, cela m'aurait permis de répondre à mon tour. Mais il m'a simplement suivi, et je n'étais pas assez fort pour le lâcher. Mais la route est encore longue, je suis prêt pour les étapes à venir. (…) Jonas est super fort mais nous allons batailler tous les deux jusqu'au bout ».

« J’essaierai de l’attaquer un jour, davantage qu’aujourd’hui »

Dans des propos rapportés par RMC , Tadej Pogaçar a également envoyé un autre avertissement au maillot jaune, Jonas Vingegaard. Alors que le Tour de France est loin d’être terminé, le Slovène va continuer d’attaquer : « Je me sentais bien aujourd’hui. Bien mieux qu’hier, j’étais plus reposé. L’équipe a été parfait aujourd’hui, elle m’a apporté de quoi me rafraichir. Je ne me suis pas rendu compte qu’on frôlait les 40 degrés. Ça ma redonné de la confiance. L’équipe Jumbo Visma est-elle trop forte ? Je ne crois pas. Ils sont très forts. On voit ce qu’il en est. Jonas est l’un des meilleurs grimpeurs, mais je peux le défier. J’essaierai de l’attaquer un jour, davantage qu’aujourd’hui et nous verrons. Mais oui ils sont forts. Mais ils ne sont pas imbattables ». Le message est donc passé.

Plus de 2 minutes à rattraper

Après ces grosses étapes dans les Alpes, la route du Tour de France redescend en altitude. Pour Tadej Pogaçar, il va donc falloir attendre les prochains rendez-vous en haute montagne pour attaquer à nouveau Jonas Vinegaard. Et c’est dans les Pyrénées que le Tour de France devrait se jouer entre le Slovène et le Danois, alors que l’écart au général entre eux est de 2 minutes 22. Rendez-vous maintenant dans quelques jours, peut-être dès samedi avec notamment la montée vers Mende à plus de 10% de moyenne pour avoir une nouvelle explication entre Pogaçar et Vingegaard. Sinon, ce sera du côté de Peyragudes ou Hautacam.