Tour de France : Nouvel exploit après Bardet, c’est historique !

Arnaud De Kanel

Au lendemain de la victoire d'étape de Romain Bardet à Rimini, un autre français a triomphé sur les routes du Tour de France. Auteur d'un coup de force lors de la deuxième ascension de la cote de San Luca, Kévin Vauquelin a remporté la deuxième étape à Bologne. Deux étapes et deux victoires pour la France, du jamais vu depuis 1968 !

Le Tour de France est parti d'Italie pour la première fois de son histoire. Et il faut dire que le pays voisin réussit plutôt bien à nos coureurs français cette année. Sur le Giro, Julian Alaphilippe avait levé les bras sur la douzième étape quelques jours après les succès de Benjamin Thomas et Valentin Paret-Peintre. Et sur le Grande Boucle, la grande forme des Français se poursuit.

Loin du Tour de France, Julian Alaphilippe jubile ! https://t.co/qfJ95dKBdD pic.twitter.com/9UHBqmR1sH — le10sport (@le10sport) July 1, 2024

Après Bardet, Vauquelin triomphe

Vainqueur de la première étape et porteur du maillot jaune, Romain Bardet avait frappé fort à Rimini et il a donné des idées à ses compatriotes. Dimanche, c'est Kevin Vauquelin qui s'est imposé en solitaire à Bologne. « Je savais que c'était un bon coup parce qu'Abrahamsen et Oliveira sont de bons rouleurs. Dans la bosse d'avant je me sentais vraiment bien à la limite d'attaquer, mais c'était beaucoup trop loin. L'arrivée, je la connaissais, j'ai déjà fait la course ici sur le Tour d'Emilie et je connaissais la bosse par cœur. Je ne me rends pas encore compte mais c'est fou. C'est la plus belle victoire de ma carrière. J'ai eu tellement de déception ces derniers mois, ne pas être bien à l'entraînement, galérer au Tour de Suisse, louper mes Championnats de France et samedi être au fond du sceau. Hier soir, je n'avais pas vraiment le moral mais j'étais revanchard, je me suis dit que la roue allait tourner et cela a été assez rapide finalement », confiait le coureur d’Arkéa - B&B Hotels.

Deux victoires françaises en deux étapes

Deux victoires françaises lors des deux premières étapes du Tour de France, c'est très rare ! Romain Bardet et Kevin Vauquelin entrent dans l'histoire puisque cela n'était pas arrivé depuis 1968 et le doublé de Charly Grosskost. Les deux français ne sont pas prêts de l'oublier...