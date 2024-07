Loin du Tour de France, Julian Alaphilippe jubile !

Arnaud De Kanel

Ayant décidé de faire l'impasse sur le Tour de France pour se concentrer sur les Jeux Olympiques, Julian Alaphilippe peaufine sa préparation. Le double champion du monde s'est aligné au départ du Tour de Slovaquie où il a remporté une étape et s'est classé deuxième du général. Les voyants sont au vert pour le Français, heureux d'avoir des bonnes jambes.

Le Tour de France démarre bien pour les Français ! Après Romain Bardet, Kévin Vauquelin s'est adjugé la deuxième étape de la Grande Boucle dimanche. Un début en fanfare pour les coureurs tricolores qui parviennent à faire oublier l'absence de Julian Alaphilippe. Le coureur de la Soudal-Quick Step s'est fixé les JO comme grand objectif de son été après avoir rempli sa mission sur le Giro. Malgré les demandes de Remco Evenepoel, Alaphilippe a préféré faire l'impasse sur le Tour de France et il était présent sur le Tour de Slovaquie où il s'est montré à son avantage.

Alaphilippe deuxième du Tour de Slovaquie

Julian Alaphilippe a remporté une étape sur le Tour de Slovaquie. Il s'est même classé deuxième du classement général derrière le Suisse Mauro Schmid. Le Français a tout tenté mais il se satisfait tout de même de cette seconde place. Il est rassuré sur sa forme à trois semaines des Jeux Olympiques.

«Je suis satisfait des résultats et de ma forme»