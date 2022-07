Tour de France

Tour de France : Nouveau maillot jaune, Vingegaard envoie un énorme message à Pogaçar

Publié le 13 juillet 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Ce mercredi, Jonas Vingegaard a frappé très fort sur le Tour de France. En effet, le Danois de la Jumbo Visma a réussi à faire exploser Tadej Pogaçar. Il s’est ainsi imposé au sommet du col du Granon, s’offrant par la même occasion le maillot jaune de leader du Tour. Une tunique que Vingegaard n’entend pas lâcher.

La première grosse étape de montagne dans les Alpes a tenu toutes ses promesses. Maillot jaune, Tadej Pogaçar a été attaqué très tôt par les Jumbo Visma de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. Un travail de sape qui a fini par porter ses fruits dans le col du Granon. En effet, si le Slovène avait réussi à chaque à répondre aux attaques, il a complètement explosé face à la dernière banderille de Vingegaard dans l’ascension finale. Le Danois s’est dressé sur les pédales et Pogaçar n’a tout simplement rien pu faire, connaissant une terrible défaillance. Et à l’arrivée, cela s’est payé très cher. Tandis que Jonas Vingegaard s’est imposé, Tadej Pogaçar est arrivé à 2 minutes 51, pointant désormais à la 3ème place du général, tandis que le coureur de la Jumbo Visma a récupéré le maillot jaune.

🎙 🇩🇰Jonas Vingegaard : « C’est un rêve qui se réalise. Ce matin j’avais pour ambition d’aller gagner l’étape, d’aller chercher le Maillot Jaune. Le faire réellement c’est incroyable. »💛 L’intégralité de l’interview du porteur du #MaillotJauneLCL, c’est ici. ⤵️ 💛#TDF2022 pic.twitter.com/8T7uyP3oNr — Maillot Jaune LCL (@MaillotjauneLCL) July 13, 2022

« Je veux aller jusqu’à la victoire à Paris »

Ce jeudi, lors de la 12ème étape qui se finira à l’Alpe d’Huez, c’est donc Jonas Vingegaard qui portera la tunique du leader du Tour de France. Un énorme chamboulement alors qu’on voyait Tadej Pogaçar invincible. Le Slovène a fini par être renversé, mais il n’entend pas baisser les bras. Pogaçar va repasser à l’offensive pour retrouver son maillot jaune, mais Vingegaard n’entend pas se laisser faire. Ainsi, dans des propos accordés à RMC à l’arrivée, il a envoyé un message très clair à ses rivaux, lâchant : « Je veux aller jusqu’à la victoire à Paris, on va se battre pour ce maillot, mais il reste du chemin ».

« Ça me laisse sans voix »

Désormais, Vingegaard est donc le maillot jaune du Tour de France. Un exploit qui rend heureux le principal intéressé : « Ça me laisse sans voix. Depuis que j'ai commencé le vélo, je n'aurais jamais pu penser porter le maillot jaune, ni gagner une étape. C'est vraiment un rêve, et même si je dois le perdre, je serai toujours super fier d'avoir porté le maillot jaune sur le Tour de France. C'est la plus grande course au monde et j'en suis le leader, donc c'est dur de mettre des mots sur ce qui m’arrive ». Mais le Tour est loin d’être terminé et attention donc à la concurrence et encore à Tadej Pogaçar.

« Ce sera une belle bataille »