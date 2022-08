Tour de France

Tour de France : Marion Rousse se fait tacler

Publié le 9 août 2022 à 11h35 par Thibault Morlain

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse l’a reconnu, cette édition 2022 a été une véritable réussite. L’engouement et le spectacle étaient au rendez-vous. Malgré cela, de nombreuses critiques ont été émises à l’encontre de la compagne de Julian Alaphilippe. Et voilà qu’un nouveau tacle a été glissé concernant Jeannie Longo qui avait été honorée durant ce Tour de France.

« C’était huit jours incroyables, ça a été beaucoup d’émotions. Pour être honnête j’ai même versé ma petite larme au sommet de la Super Planche des Belles Filles ». Marion Rousse l’a reconnu, ce Tour de France Femmes a été un grand succès, mais certaines polémiques ont frappé. La directrice de la Grande Boucle a notamment dû monter au créneau face aux nombreuses chutes. De plus, Marion Rousse a également fait l’objet de nombreux reproches de la part de Jeannie Longo, véritable légende du cyclisme féminin.

Longo se lâche sur Rousse

« Il faut bien le préciser car cela fait plusieurs semaines que j’entends dire que c’est le premier Tour de France féminin, et ce n’est pas très respectueux pour celles qui l’ont déjà couru, pour les vainqueurs comme Marianne Martin, maria Canins ou moi. On a marqué le cyclisme et on est un peu peinées », avait lâché Jeannie Longo. Enervée, elle avait même hésité se rendre sur les Champs-Elysées pour le départ de ce Tour de France Femmes : « A un moment, avant d’y aller, je me suis un peu énervée. Pourquoi aller aux Champs-Élysées ? Si c’est pour faire le pantin. J’étais énervée d’entendre parler des anciens pros qui disaient que, maintenant le cyclisme c’est autre chose. Nous aussi on a gravi le Granon, l’Izoard, tous les cols mythiques. Balayer tout ça, c’est comme si on ne reconnaissait pas Bernard Hinault ou Bernard Thévenet ». Finalement, Longo était bien présente, l’occasion pour Marion Rousse de l’honorer en lui remettant le premier maillot jaune.

« J’ai littéralement vendu l’EPO au mari de cette femme, qui lui était destiné ! »

Jeannie Longo a donc fini par recevoir un maillot jaune des mains de Marion Rousse. Un choix qui ne manque pas de susciter de vives critiques. Et sur Twitter , c’est Joe Papp, ancien coureur professionnel, qui s’est lâché. « Absolument dingue que Jeannie Longo ait été fêtée au Tour de France Femmes. J’ai littéralement vendu l’EPO au mari de cette femme, qui lui était destiné ! Quelle blague », a-t-il assuré, mettant ainsi en exergue une affaire de dopage concernant Jeannie Longo et le choix de Marion Rousse de l’honorer durant ce Tour de France Femmes.

« C’est insensé »