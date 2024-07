Tour de France : Marion Rousse annonce du lourd pour Pauline Ferrand-Prévot

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il ne lui manquait que ça ! A domicile, lors de ces Jeux Olympiques 2024, Pauline Ferrand-Prévot a remporté la médaille d’or lors de l’épreuve de VTT. A 32 ans, la Français, multi-titrée, peut aujourd’hui être considéré comme la plus grande athlète de son sport. Suite à ce sacre, Pauline Ferrand-Prévot a annoncé sa volonté de se concentrer sur la route désormais. Avec le Tour de France en ligne de mire ? Marion Rousse y croit plus que jamais.

Pour Pauline Ferrand-Prévot, le VTT c’est terminé. Après avoir remporté les Jeux Olympiques 2024, le seul titre qui manquait à sa collection, le Française annonçait poursuivre sa carrière sur route. « J'ai signé dans une équipe sur route pour pouvoir assurer l’avenir », annonçait alors Ferrand-Prévot sur RMC après son titre. De quoi en faire une prétendante au maillot sur le Tour de France femmes ? Directrice de cette compétition, Marion Rousse a livré son regard sur ce sujet.

« Je ne suis pas contente, je suis très contente »

Connaissant très bien Pauline Ferrand-Prévot, Marion Rousse a réagi à son annonce de son arrivée sur route. « Je ne suis pas contente, je suis très contente (éclat de rire) ! Elle a en plus annoncé venir pour gagner un jour le Tour de France, et tout faire pour y arriver. Je suis hyper-ravie. Pauline, c’est quelqu’un qui fédère autour d’elle, qui va donner encore plus de passion, créer des vocations auprès des petites filles. C’est bien pour elle et pour toute une génération. Elle m’en avait parlé, il y a un an, j’étais déjà ravie de ce retour », a d’abord confié la compagne de Julian Alaphilippe pour Le Parisien.

« Evidemment j’y crois »

Forcément, cette arrivée de Pauline Ferrand-Prévot a éveillé des questions à propos d’un possible sacre au Tour de France. A ce propos, Marion Rousse a alors fait savoir : « On m’a demandé si elle avait ses chances de gagner le Tour de France femmes, évidemment j’y crois. Elle a l’avantage de venir de la route, ce n’est pas comme si elle arrivait du VTT ou du cyclocross. La caisse, elle l’a. J’ai vu que son entraîneur du VTT avait comparé ses données avec ce qui se fait sur la route, il semble qu’elle soit tout à fait compétitive. Avec son mental où tout ce qu’elle a déjà réalisé, on ne peut croire qu’en sa réussite. (…) Elle est tellement forte sur tous les terrains… Pauline allie puissance, souplesse, elle a une bonne pointe de vitesse. Il faut se rappeler que son titre de championne du monde (en 2014), elle l’a gagné au sprint ! Après, c’est clair que pour gagner un Tour de France avec la haute montagne, elle va devoir s’entraîner là où la différence se fait, donc dans les cols ».