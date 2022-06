Tour de France

Tour de France : Les terribles confessions de Lance Armstrong

Publié le 28 juin 2022 à 17h35 par Thibault Morlain

D’ici quelques jours maintenant, le Tour de France va s’élancer de Copenhague. De quoi alors marquer le début du duel entre Primoz Roglic et Tadej Pogaçar pour le maillot jaune de leader sur la Grande Boucle. Il y a quelques années de cela, ce sont Lance Armstrong et Jan Ullrich qui se battaient pour cette tunique. Une rivalité qui a fait naitre une belle amitié qui tient même au milieu des plus grandes difficultés.

De 1999 à 2005, Lance Armstrong a remporté 7 fois le Tour de France. L’Américain dominait alors totalement le peloton. Des titres qui ont depuis été retirés au natif de Plano suite aux énormes révélations de dopage à son encontre. Durant ces années, Armstrong était donc au-dessus des autres et Jan Ullrich a notamment pu le voir de très près. L’Allemand, coureur emblématique de la Deutsche Telekom, avait remporté la Grande Boucle en 1994. Mais une fois l’Américain au sommet, il n’a tout simplement rien pu faire. Il y a notamment ses images aujourd’hui mythique de Lance Armstrong et Jan Ullrich dans L’Alpe d’Huez où l’Américain se retourne pour jauger son adversaire et déclenche une attaque fracassante que l’Allemand n’a alors pas pu suivre. Aujourd’hui, les deux retraités sont amis et très proches. Dans un documentaire diffusé sur la chaine allemande ARD , Armstrong a notamment dévoilé de terribles confidences sur la descente aux enfers d’Ullrich, en proie à des problèmes de drogue et d’alcool depuis plusieurs années maintenant.

« Je n'avais jamais vu quelqu'un dans un état pareil »

Tout d’abord, Lance Armstrong est revenu sur visite faite il y a quatre ans à Jan Ullrich alors qu’il était dans un centre de désintoxication. « Il ne savait pas que j'allais venir et je ne savais pas trop où je mettais les pieds non plus. Je n'avais jamais vu quelqu'un dans un état pareil. On a tous des amis plus ou moins dingues, mais je n'avais encore jamais vu un être humain se mettre dans une telle situation », se remémore alors l’Américain, convaincu par un ami d’Ullrich de venir. « Tu es notre dernier espoir. Tu es le seul qui puisse lui faire peur. Jan a toujours eu du respect pour lui », lui avait alors lâché Mike Baldinger. A propos de cette visite, Jan Ullrich avait d’ailleurs expliqué il y a quelques mois de cela lors du podcast de Lance Armstrong : « Il y a trois ans, j’ai eu de graves problèmes. Et tu es venu me voir, j’étais tellement heureux ».

« C'était terrible, la pire vision possible »