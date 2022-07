Cyclisme

Tour de France : Jalabert sur le Tour de France, 5 moments inoubliables

Publié le 16 juillet 2022 à 9h35 par Alexandre Higounet

Alors que l’étape du jour entre Saint-Etienne et Mende rappelle obligatoirement le grand exploit de Laurent Jalabert en 1995, l’occasion est belle de se remémorer les grands moments (dans la joie ou parfois dans la souffrance) du coureur français sur la Grande Boucle. Avec « Jaja », cela a souvent été tout ou rien sur le Tour !

1992, 1ère victoire

Pour son deuxième Tour de France, le jeune Laurent Jalabert, qui débute son passage chez l’équipe espagnole ONCE après trois années passés sous les couleurs de la formation française Toshiba, héritière de l’équipe La Vie Claire de Bernard Hinault et Greg Lemond, emporte la 6ème étape à Bruxelles. Cette année-là, Jalabert ramène son premier maillot vert à Paris.

1994, le drame à Armentières

Dans l’histoire de Laurent Jalabert avec le Tour de France, il est impossible de ne pas évoquer le drame d’Armentières, à l’occasion de l’arrivée de la première étape de ce Tour de France 1994. En plein sprint pour la victoire, Jalabert étant essentiellement un sprinter lors de ses premières années, le Mazamétain tombe violemment après que Wilfried Nelissen ait heurté un policier qui prenait une photo sur le bord de la route pour rendre service à un petit garçon. La chute est terrible et Laurent Jalabert est grièvement blessé et envoyé très rapidement à l’hôpital. Il reste quelque temps hospitalisé et ne reprend la compétition qu’en fin de saison. Les images diffusées sont impressionnantes et elles marquent les Français, qui en conséquence, garderont toujours une tendresse pour le coureur français.

Qui est contemporain de cette chute entre Jalabert et Nelissen ne l’a certainement pas oubliée..(Tour 1994)pic.twitter.com/wYuqCKknxG — David Guénel (@davidguenel) May 17, 2022

1995, avec les meilleurs grimpeurs à l’Alpe d’Huez

L’année suivant sa terrible chute à Armentières, Laurent Jalabert revient sur le Tour de France dans la forme de sa vie. Le Français sort d’une campagne de classiques impressionnante, qui le verra remporter Milan San Remo et la Flèche Wallonne, sans oublier Paris-Nice et le Criterium International. Laurent Jalabert réalise probablement son meilleur Tour de France qu’il terminera à la 4ème place au classement général.

Devant Virenque à l’Alpe d’Huez

Dans la 10ème étape, au programme terrible avec l’enchaînement Col de la Madeleine-Col de la Croix de Fer-Alpe d’Huez, soit trois montées hors-catégorie, Laurent Jalabert achève de se convaincre qu’il est capable de passer la haute montagne, puisqu’il finira l’étape à la 7ème place, à 2’26’’ du vainqueur Marco Pantani, à seulement 1’02’’ du maillot jaune Miguel Indurain, et devant Richard Virenque, qui franchit lui la ligne en 8ème position, à 2’50’’ de Pantani.

1995, L’exploit de légende à Mende

Mais 1995, c’est bien sûr l’année du grand exploit de Jalabert sur le Tour de France, son échappée fleuve sur les routes surchauffées en direction de Mende, avec cinq compagnons de route, dont deux coéquipiers de la Once, Neil Stephens et Melchior Mauri, pour une énorme partie de manivelles, qu’il parachèvera dans la montée finale vers Mende, où il s’envolera pour aller chercher la victoire et franchir la ligne plus de 5 minutes avant les leaders du général. Cette offensive XXL le repositionnera alors à la troisième place du classement général. Un authentique exploit individuel, et collectif. A Paris, outre la 4ème place au général, Jalabert ramènera son second maillot vert.

2001, 2 victoires d’étape et maillot à pois