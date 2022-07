Tour de France

Tour de France - Dopage : Le coup de gueule de cette star du Tour

Publié le 12 juillet 2022 à 22h35 par Thibault Morlain

Une fois n’est pas coutume, il est encore est question de dopage sur le cyclisme. Et la polémique a d’ailleurs émaillé le début du Tour de France avec des perquisitions dans l’hôtel de l’équipe Bahrain Victorious. Celles-ci n’ont toutefois rien donné et Matej Mohoric et ses coéquipiers sont ainsi présents sur le Tour. Pour autant, ces perquisitions ne seraient pas sans conséquence. Explications.

Cela fait maintenant de très longues années que le cyclisme est gangrené par le dopage. De quoi ternir l’image de ce spor et chaque saison, de nouvelles affaires apparaissent. Cela a encore été le cas en 2022 à l’aube du départ du Tour de France à Copenhague. Déjà ciblée par des perquisitions l’an passé pour des histoires de dopage, l’équipe Bahrain Victorious s’est à nouveau retrouvée dans le collimateur de la justice avec de nouvelles perquisitions avant le début de la Grande Boucle.

Tour de France : Après Roland-Garros, ils perturbent la 10ème étape https://t.co/0PYHxFGwIa pic.twitter.com/JvTvo96dqQ — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

« Aucun objet n'a été saisi à l’équipe »

« L'enquête sur les membres de l'équipe, qui a débuté il y a près d'un an et n'a donné aucun résultat, se poursuit juste avant le départ de la course cycliste la plus importante, le Tour de France, et porte atteinte à la réputation des individus et de l'équipe Bahrain Victorious. En raison d'enquêtes récentes, l'équipe estime que le moment choisi pour cette enquête vise à nuire intentionnellement à la réputation de l’équipe. (…) Aucun objet n'a été saisi à l'équipe. Suite à la recherche policière, l'équipe a maintenant hâte de se concentrer sur la plus grande et la meilleure course cycliste au monde, le Tour de France. L'équipe ne fera aucun autre commentaire sur le sujet », avait d’ailleurs réagi l’équipe Bahrain Victorious suite à ces perquisitions.

« C’est sûr que ça n’a pas aidé le moral de l’équipe »

Rien de suspect n’a finalement été trouvé à l’occasion de ces perquisitions contre l’équipe Bahrain Victorious. Elle a donc pu prendre le départ du Tour de France, mais pour le moment, ce n’est pas très glorieux pour Matej Mohoric et ses coéquipiers. Pourrait-il alors y avoir un lien de cause à effet ? Le Slovène, qui a remporté 2 étapes sur le Tour de France en 2021, a notamment poussé un coup de gueule suite à ces perquisitions, expliquant rapporté par CyclingWeekly : « C’est sûr que ça n’a pas aidé le moral de l’équipe. Et aussi parce que cela dure depuis si longtemps maintenant. On se demande : Dites-nous ce qu’on fait de mal ? Ou peut-être arrêtez maintenant et excusez-vous ».

« Ce n’est pas agréable de devoir repasser par là »