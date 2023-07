Polémique surréaliste sur le Tour de France, il craque en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il tenter de distancer Jonas Vingegaard avant la fin de la 14e étape du Tour de France, Tadej Pogacar a été gêné par deux motos. De quoi fausser la fin de la course, alors que le Danois a augmenté son avance au classement d’une seconde. Les coups de gueule sont nombreux au moment où les deux coureurs se livrent une lutte sans merci pour le maillot jaune.

Le Tour de France 2023 a-t-il basculé ce samedi, à cause d'une intervention extérieure ? La question se pose alors que Tadej Pogacar a été gêné par deux motos au moment d’aller chercher la bonification au sommet du col de Joux Plane. Le Slovène était en effet bien parti pour distancer le maillot jaune, mais celui-ci a finalement été bloqué, l’obligeant à couper son effort. Au final, Vingegaard a augmenté son avance au général d’une seconde, Pogacar totalisant dix secondes de retard. Au micro de RMC , Cyrille Guimard n’a pas retenu ses mots.

Scène surréaliste sur le Tour de France, Pogacar s’explique en direct https://t.co/CX9IEmTLRD pic.twitter.com/rj1FQE2eTb — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

« Ce qui s’est passé est inadmissible! »

« Je suis remonté après les événements qui se sont passés au sommet de Joux Plane et dans la descente , s’est agacé le consultant de RMC. Il parait qu’on avait mis des matelas (pour éviter des chutes graves, ndlr) et la course a été faussée par les motos! Par toutes les motos! C’est de la responsabilité des commissaires de course et de la direction de course qui n’ont pas été capables de gérer la fin de course pour qu’elle soit équitable, régulière et non-dangereuse. Ce qui s’est passé est inadmissible! On est dans le dernier kilomètre, il y a des règlements. Les motos et les véhicules qui sont à l’avant doivent prendre de l’avance. Là on a une attaque de Pogacar, et au bout de 40m, il est obligé de serrer les freins pour ne pas rentrer dans le cul des motos! C’est inadmissible! A la sortie, le classement en haut n’est pas le classement qu’il y aurait dû y avoir. »

« J'ai tiré une cartouche à blanc »