Marion Rousse : La surprise qui régale tout le monde !

Le tracé du Tour de France femmes 2026 a été dernièrement dévoilé et comme Marion Rousse l’a annoncé, cette édition s’annonce particulièrement relevé. Pour succéder à Pauline Ferrand-Prévot, il faudra notamment affronter la terrible ascension du Mont Ventoux. Un col mythique que toutes les cyclistes voulaient goûter. C’est donc prévu pour 2026 et ce programme prévu par Marion Rousse régale tout le monde.

Le Mont Ventoux est un col mythique du Tour de France. Et voilà qu’en 2026, l’ascension du géant de Provence sera au programme pour le peloton féminin. Marion Rousse l’a révélé à l’occasion de la présentation du tracé de la prochaine édition de la Grande Boucle, Pauline Ferrand-Prévot et compagnie devront se frotter au Mont Ventoux. « Chaque année, on essaye de mettre sur la route un col mythique de l'histoire du Tour de France, le genre de col qui fait qu'on allume la TV pour regarder une étape. Et le mont Ventoux, c'est peut-être le plus beau des cols. Visuellement, c'est toujours magique. Les filles vont pouvoir rentrer encore un peu plus dans l'histoire au sommet. Ce sera l'étape reine, d'autant qu'on a mis quelques cols sur la route avant de se présenter au pied du Ventoux, avec une journée à 3 600 mètres de dénivelé positif », avait expliqué Marion Rousse, directrice du Tour de France femmes.

« Ils reviennent à un col mythique comme ils l’ont fait dans les trois premières éditions » Voir le Mont Ventoux au programme du Tour de France femmes 2026 régale tout le monde. Marion Rousse a notamment été saluée par Martin Weynants pour cette programmation. Pour la RTBF, il a ainsi fait savoir : « Ils reviennent à un col mythique comme ils l’ont fait dans les trois premières éditions. On peut discuter sur le col de la Madeleine l’année dernière, mais ce n’est pas la même aura. Ce qui est assez sympa par rapport à ce petit teasing que le Tour a fait, c’est de demander aux coureuses quel col mythique vous aimeriez bien voir. Et elles avaient toutes répondu le Ventoux. Donc, c’est que les coureuses en avaient envie aussi. Et ça, c’est intéressant ».