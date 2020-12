Cyclisme

Cyclisme : Barguil affiche de grandes ambitions pour le Tour de France

Publié le 19 décembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Le Tour de France 2021 s’élancera de Bretagne le 26 juin prochain. Le Breton Warren Barguil compte bien briller sur ses routes d’entraînement.

Après une dernière édition mouvementée et finalement remportée par le jeune Slovène, Tadej Pogaçar, le Tour de France est désormais tourné vers l'édition 2021. Le parcours s’élancera de Bretagne et comportera notamment une double montée inédite du Mont Ventoux. Si les Français comme Julian Alaphilippe ou Thibaut Pinot pourraient avoir leur mot à dire, Warren Barguil ne devrait pas être en reste. D’ailleurs, même si le coureur d’Arkéa-Samsic n’est pas encore sûr de disputer la prochaine Grande Boucle, il affiche déjà des ambitions très élevées.

« Mon rêve ? Porter le maillot jaune en Bretagne »