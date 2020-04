Cyclisme

Cyclisme : Un Tour de France à huis clos ? La réponse de Nairo Quintana !

Publié le 9 avril 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Sollicité afin de donner son avis sur un éventuel Tour de France à huis clos, Nairo Quintana exclut cette hypothèse.

Le Tour de France subit également la crise du coronavirus. Le grand départ de la Grande Boucle, initialement prévu le 27 juin prochain, pourrait donc être reporté à la fin du mois de juillet. Roxana Maracineanu, ministre des Sports, dévoilait récemment son plan pour l’épreuve, en prenant à possible huis clos en compte. Les réactions se multiplient afin d’écarter cette éventualité, à l’image de Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), toujours à la recherche d’un premier sacre sur le Tour.

« Sans public, ça n’aurait pas de sens »