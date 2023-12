Cyclisme - Tour : « Quand Pogacar et Vingegaard accélèrent… »

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien à Ouest-France, Cédric Vasseur, le manager de l’équipe Cofidis, s’est montré fataliste devant la domination du duo Pogacar-Vingegaard sur le Tour. Victor Lafay a été le seul en mesure de suivre le duo à la pédale en début de Tour l’an dernier. Mais il ne sera plus chez Cofidis l’an prochain. Cédric Vasseur revient sur le sujet dans les colonnes de Ouest-France.

Cédric Vasseur, le manager général de Cofidis, est revenu il y a quelques jours sur les ambitions de l’équipe nordiste pour la saison prochaine dans les colonnes du quotidien Ouest-France . Vasseur a notamment évoqué la perspective du Tour de France, où Guillaume Martin tentera de nouveau de jouer le meilleur classement général possible, sans pour autant se faire d’illusion devant la concurrence des grands leaders.

« Ils s’en vont à deux et merci au revoir »

Le manager de l’équipe Cofidis a ainsi lancé : « Pour Guillaume, l’objectif principal restera le Tour de France. Il aura un programme assez classique. Il passera par Paris-Nice, les Ardennaises, le Dauphiné, les championnats de France. Avec ensuite, la volonté de doubler Tour de France et Vuelta. C’est notre assurance, il est capable de garder un très bon niveau mais il évolue sur un terrain très difficile. Notre objectif est de l’épauler au mieux. En sachant évidemment que quand Pogacar et Vingegaard accélèrent, il n’y a personne qui peut les suivre. Ils s’en vont à deux et merci au revoir. Nous voulons créer une belle osmose pour être capables d’aller chercher des victoires quand le terrain est un peu plus accessible ».

Victor Lafay a été le seul capable de les suivre