Cyclisme : Deux arrivées mythiques dans les Pyrénées en 2024 ?

Alexandre Higounet

Dans une semaine, le 25 octobre prochain, Christian Prudhomme lèvera le voile sur le parcours du Tour de France 2024. Même si rien n’est officiel, quelques hypothèses sérieuses circulent sur sa configuration. ASO aurait notamment programmé le retour de deux arrivées mythiques dans les Pyrénées…

Dans moins de dix jours, Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, dévoilera le parcours de l’édition 2024, dont on sait déjà qu’elle partira en Italie, pour trois premiers jours autour de Turin, et qu’elle se finira exceptionnellement à Nice, Jeux Olympiques obligent, avec une étape de haute montagne dans l’arrière-pays le samedi avant un contre-la-montre vallonné autour de Nice le dimanche, avec entre autres l’ascension du Col d’Eze.

Les Pyrénées devraient intervenir en milieu de Tour

Le reste du parcours doit encore être annoncé, mais plusieurs éléments sortis ici ou là permettent de dessiner certaines hypothèses solides. Il est ainsi permis d’apporter quelques suppositions sérieuses quant au parcours qu’empruntera le peloton dans les Pyrénées. Déjà, le Tour traversera le massif environ en milieu d’épreuve, après un premier passage en haute montagne dans les Alpes, une remontée jusqu’à Troyes par Dijon et la Côte d’Or avant une redescente par le centre de la France, et un passage d’un ou deux jours dans le Massif Central.

Un retour au Plat d’Adet

Après un passage au sud du Périgord et éventuellement en Dordogne, le Tour de France devrait arriver autour du Pau le vendredi 12 juillet avant deux grandes étapes pyrénéennes, avec deux sommets mythiques remis au goût du jour. La première arrivera à St-Lary Soulan Pla d’Adet - haut lieu du Tour de France des années Hinault - ce qui dans la configuration du parcours laisse deviner un éventuel enchaînement Tourmalet-Aspin, voire Tourmalet-Hourquette d’Ancizan, à moins que les organisateurs aient opté pour une étape plus dantesque en passant par l’Aubisque avant l’enchaînement Tourmalet-Aspin-Pla d’Adet. La seconde étape, le 13 juillet, devrait plus se dérouler du côté de l’Ariège, avec une arrivée au Plateau de Beille, autre grande montée du Tour, ce qui laisserait ouverts deux scénarii d’approche prioritaires, au nord via le Col de la Crouzette puis Col de Port, au sud via le Col d’Agnès et le Port de Lers.