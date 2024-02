Cyclisme : Premier test pour le « Tour Project » d’Evenepoel

Alexandre Higounet

Ce samedi, Remco Evenepoel lancera sa saison à l’occasion d’une course exigeante au Portugal, avec un parcours permettant de faire une réelle sélection. Pour le Belge, ce sera déjà l’occasion de commencer à tester la solidité de sa garde rapprochée, à commencer par celle du duo stratégique qu’il va former avec son premier lieutenant, Mikel Landa. Analyse.

Remco Evenepoel va lancer sa saison ce samedi au Portugal, à l’occasion de la deuxième édition de la Figueira Champions Classic, une épreuve d’un jour vallonnée et exigeante qui fera la sélection et permettra à l’un des plus forts de franchir la ligne en vainqueur.

Cyclisme : Marion Rousse confirme le grand objectif d’Alaphilippe… https://t.co/D5tkjqb1LL pic.twitter.com/OYI8QvUMR4 — le10sport (@le10sport) January 26, 2024

Le duo Landa-Evenepoel va pouvoir se tester

Pour ses débuts à l’occasion de cette saison importante, marquée par la mise en place de son projet Tour de France, le champion belge va tester les premiers rouages de sa garde rapprochée. Surtout, il va notamment pouvoir roder son duo de choc avec son lieutenant numéro un, celui censé l’amener au plus loin vers le maillot jaune lorsque la guerre fera rage en haute montagne l’été prochain, le Basque Mikel Landa. De surcroit, le champion belge va trouver dans l’épreuve portugaise un terrain idéal pour tester sa condition, mais aussi et surtout pour tester une première fois la fiabilité de son équipe au combat, comme la fluidité de son entente avec Landa. Et il est clair qu’un succès là-bas suite à un beau travail collectif serait le meilleur moyen de lancer la doublette sur la meilleure trajectoire.

« Nous sommes très motivés pour nous montrer »