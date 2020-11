Cyclisme

Cyclisme : Marc Madiot s'enflamme pour le prochain Tour de France !

Publié le 7 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Alors que le tracé du Tour de France 2021 a été dévoilé dimanche dernier, le manager de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, s’est réjouit du parcours proposé.

À peine le Tour de France 2020 terminé que le tracé de la prochaine Grande Boucle a déjà été dévoilé. Côté français, si Thibaut Pinot est toujours dans le flou suite à des douleurs récurrentes au dos, Romain Bardet devrait bien être de la partie avec sa nouvelle équipe, Sunweb. Nul doute non plus que le nouveau champion du monde, Julian Alaphilippe fera tout pour retrouver les routes du Tour qui lui vont si bien. Si plusieurs coureurs ont déjà donné leur avis sur le nouveau parcours, le manager de la Groupama-FDJ, Marc Madiot, originaire de la Mayenne, s’est, lui, réjouit d’une Grande Boucle plus traditionnelle avec un chrono à la maison.

« La montée du Ventoux à deux reprises, ça m’excite »