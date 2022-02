Cyclisme

Cyclisme : Le clan Alaphilippe annonce la couleur pour le Tour de France !

Publié le 12 février 2022 à 14h35 par T.M.

Compagne de Julian Alaphilippe, Marion Rousse s’est prononcé sur les chances du Français concernant une victoire finale sur le Tour de France.

Lors des précédentes éditions du Tour de France, Julian Alaphilippe a toujours su montrer qu’il était capable de revêtir le maillot jaune de leader. Ayant réussi à le conserver plusieurs jours, le champion du monde n’a toutefois jamais su le ramener sur les Champs-Elysées pour envisager une victoire finale. Pourtant, pour beaucoup d’observateurs, Alaphilippe aurait les capacités pour envisager un succès sur le Tour. Mais encore faut-il que le coureur de la Deceuninck-Quick Step se concentre à 100% sur cet objectif.

« Il se pose lui-même la question… »