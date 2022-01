Cyclisme

Cyclisme : Un coup de tonnerre était proche pour l’avenir d’Alaphilippe !

Publié le 30 janvier 2022 à 15h35 par T.M.

Alors que l’équipe TotalÉnergies a frappé fort avec l’arrivée de Peter Sagan, Jean-René Bernaudeau a révélé avoir tenté le coup avec Julien Alaphilippe.

La saison 2022 de cyclisme est en train de redémarrer et au sein du peloton, certains changements sont à noter. De gros transferts ont été actés durant l’intersaison. Cela a notamment été le cas de Peter Sagan. Le Slovaque a quitté l’équipe Bora pour rejoindre la formation française TotalÉnergies. Mais le septuple vainqueur du maillot vert sur le Tour de France n’était pas la première option de Jean-René Bernaudeau, qui a révélé avoir tenté un énorme coup avec un certain Julian Alaphilippe.

« J'avais d'abord pensé à Julian Alaphilippe »