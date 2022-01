Cyclisme

Cyclisme : L’annonce de Julian Alaphilippe pour les Mondiaux !

Publié le 12 janvier 2022 à 20h35 par T.M.

Double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe est prêt à viser la passe de trois en 2022.

Julian Alaphilippe avait un rêve dans sa carrière : être sacré champion du monde. Un rêve qu’il a exaucé en 2020 en remportant le maillot arc-en-ciel à Monza. Mais le coureur de la Deceuninck-Quick Step ne s’est pas arrêté là puisqu’il a réussi à conserver sa tunique en étant le plus fort du côté de la Belgique il y a quelques mois. En 2022, Alaphilippe portera donc encore le maillot arc-en-ciel de champion du monde. Un titre qu’il espère bien encore remporté à la fin de l’année en Australie.

« C’est pas exclu »