Cyclisme

Cyclisme : La nouvelle annonce d’Alaphilippe pour le Tour de France !

Publié le 29 décembre 2021 à 13h35 par T.M.

Alors que de nombreux observateurs rêvent de voir Julian Alaphilippe se battre pour la victoire finale sur le Tour de France, le Français a évoqué le sujet avec Bernard Hinault.

Grâce à ses facultés de puncheur, Julian Alaphilippe a déjà réussi ses dernières années à porter le maillot jaune sur le Tour de France, et ce pendant plusieurs jours. Pour autant, le coureur de la Deceuninck-Quick Step n’a jamais été en mesure de pouvoir ramener cette tunique sur les Champs-Elysées. Néanmoins, aux yeux de beaucoup d’observateurs, Alaphilippe aurait les facultés de se battre avec les meilleurs au classement général. Il est ainsi régulièrement demandé au double champion du monde en titre de viser la victoire sur le Tour de France. Cela a encore été le cas lors de son entretien avec Bernard Hinault pour L’Equipe .

« Si ça doit se faire, ça se fera »