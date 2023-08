Cyclisme : Et si Alaphilippe n’était pas au départ du Tour en 2024…

Alexandre Higounet

Dans la configuration qui se dessine pour l’an prochain autour de l’équipe Soudal-Quickstep, un point d’interrogation pourrait survenir sur la participation d’Alaphilippe au Tour de France. Si aujourd’hui, une telle hypothèse reste peu probable, certains éléments entretiennent malgré tout un doute. Explication.

Ces derniers mois, Patrick Lefévère, le patron de l’équipe Soudal-Quicsktep, a clairement orienté la stratégie de son équipe autour de Remco Evenepoel, concentrant les investissements pour bâtir autour de lui une équipe capable de l’accompagner dans son objectif de remporter le Tour de France. Si dans un premier temps, Lefévère a visiblement tenté d’inciter Julian Alaphilippe à partir pour libérer du budget, il a changé d’optique constatant la détermination du champion français à rester, lui qui dispose encore d’un an de contrat.

Quel rôle pour Alaphilippe ?

Dans ces conditions, au sein de l’état-major de l’équipe belge, on a - a priori - tranché pour la stratégie inverse, à savoir de miser à 100% sur Alaphilippe pour la prochaine campagne des classiques, sachant qu’il n’existait aucun budget pour renforcer ce pôle avec un leader et qu’il était donc préférable de mettre le double champion du monde dans les meilleures conditions. Si l’on suit cette hypothèse jusqu’au bout, il apparaît clair que la saison de Julian Alaphilippe sera à 100% axée sur les grandes classiques, des Flandriennes aux Ardennaises (à l’exception de Liège, chasse gardée d'Evenepoel) en passant par le Tour de Lombardie, sachant qu’Evenepoel axera sa saison en direction du Tour de France.

Les mots de Remco Evenepoel qui entretiennent un doute…