Tour de France : Une surprise à prévoir pour Alaphilippe ?

Publié le 26 juin 2022 à 20h35 par Baptiste Lefilliatre mis à jour le 26 juin 2022 à 20h48

Après deux mois d’absence en raison de sa grave chute lors de Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe a effectué son grand retour à la compétition ce dimanche, à l'occasion des championnats de France. Le Français s’est exprimé quant à son état physique, à cinq jours du grand départ du Tour de France 2022.

Il y a un peu plus de deux mois, le dimanche 24 avril dernier, Julian Alaphilippe était victime d’une terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, à soixante kilomètres de l’arrivée. Alors qu’il avait terminé sa course dans le ravin, le champion du monde en titre souffrait de multiples blessures. Malgré une fracture de l’omoplate, d’un hémopneumotorax et deux côtes cassées, le tricolore s’est donné tous les moyens possibles et imaginables pour récupérer rapidement de ses pépins physiques, avec en ligne de mire un objectif bien précis : le Tour de France. Après une récupération express, « Alaf » effectuait ce dimanche son grand retour à la compétition, à l’occasion des championnats de France, dernière épreuve avant… le Tour, qui démarrera dans cinq jours seulement sur les routes de Copenhague. Même s’il ne jouait évidemment pas la gagne, cette course demeurait très importante pour Alaphilippe et son équipe de la Quick-Step Alpha Vinyl, puisqu’elle est censée donner des indications quant à l’état de forme du français. Si les chances de voir le puncheur âgé de 30 ans s’aligner sur la Grande Boucle paraissaient infimes quelques jours après sa terrible chute, la possibilité de le voir grimper sur sa selle au Danemark vendredi n’est pas à exclure.

Avant le Tour de France, une nouvelle tombe pour Julian Alaphilippe https://t.co/BjuAoY6DOM pic.twitter.com/zrMAHQkr4p — le10sport (@le10sport) June 21, 2022

« J’étais mieux que ce que je pensais »