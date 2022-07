Cyclisme

Pogacar, Vingegaard... Problème en vue pour la Vuelta ?

Publié le 25 juillet à 15h35 par Hugo Ferreira

Alors que le Tour de France est terminé, la prochaine grosse échéance est désormais La Vuelta, qui débute le 19 août. Cependant, le Tour d’Espagne pourrait bien devoir se passer de plusieurs stars cette année. En effet, alors que Jonas Vingegaard a confirmé qu’il n’irait probablement pas, la participation de Tadej Pogacar est également incertaine. Même son de cloche pour Primoz Roglic, qui n’a que très peu de chances de pouvoir remettre son titre en jeu à cause d’une blessure.

Le Tour de France est terminé. Alors que Tadej Pogacar était initialement attendu pour confirmer sa domination avec un 3ème titre consécutif, celui-ci a terminé à la 2ème position. C’est finalement son dauphin de l’édition 2021, Jonas Vingegaard, qui s’est imposé devant lui, et devient donc le second cycliste danois à réaliser cette performance derrière Bjarne Riis en 1996. Désormais, les différents coureurs pourront se tourner vers les prochaines grandes échéances, comme La Vuelta, ou encore le championnat du monde. Toutefois, le Tour d’Espagne pourrait compter de très grandes absences cette année, à commencer par le lauréat de la Grande Boucle.

Vingegaard, le repos après la joie

Alors qu’il ne restait plus qu’une seule étape sur le Tour de France, Jonas Vingegaard était d’ores et déjà assuré de terminer l’aventure avec le maillot jaune sur les épaules ce samedi. En effet, il semblait presque impossible que le Danois perde les 3 minutes et 34 secondes d’avance qu’il avait sur Tadej Pogacar. La veille de cette ultime sortie pour rallier l’avenue des Champs-Élysées, le coureur de Jumbo-Visma s’était exprimé sur la suite de sa saison, pour Marca : « Quelle sera la première chose que je ferai quand je rentrerai à la maison ? Profiter et me reposer. Je veux célébrer avec ma famille, me détendre. Il y a eu beaucoup de jours de stress » . Le natif d’Hillerslev pourrait toutefois tenter le doublé en allant remporter La Vuelta, qui aura lieu du 19 août au 11 septembre. Cependant, le principal intéressé ne devrait pas être au départ du Tour d’Espagne, comme il l’a confirmé : « La victoire sur le Tour de France ? Cela m'a donné de la motivation. Je crois davantage en moi, en mes capacités. Et tous les membres de l'équipe. La Vuelta ? Pour l'instant, après tout ce qui se passe dans le Tour, je dirais que je ne vais pas y aller » . Une absence majeure pour cette grande course, qui pourrait également voir Tadej Pogacar manquer à l’appel.

La participation de Pogacar est incertaine

Alors que Jonas Vingegaard l’a empêché de remporter un 3ème Tour de France consécutif, Tadej Pogacar pourrait se rabattre sur La Vuelta. Le Slovène, qui avait terminé à la 3ème place pour sa seule participation, en 2019, n’est cependant pas certain de se retrouver au départ du Tour d’Espagne, bien que cela était initialement prévu, comme l’a expliqué le manager de l’équipe UAE Emirates, Joxean Matxin, pour AS : « Aller à La Vuelta, c'était le plan, mais je dois m'asseoir avec lui, voir comment il est après le Tour et décider ce qui est le mieux. En fait, un bloc de l'équipe du Tour sera présent à La Vuelta. La décision sera prise dans quelques jours » . Une deuxième grande absence se profile alors, et le triple champion en titre de cette course pourrait également manquer à l'appel.

Roglic, une blessure qui coûte cher