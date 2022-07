Cyclisme - Tour de France

Van Aert veut enchaîner, l’heure du sacre pour Vingegaard

Publié le 24 juillet à 07h35 par Dan Marciano

Le Tour de France 2022 ferme le rideau, comme à son habitude sur les Champs-Elysées. Au terme de cette 21ème étape entre La Défense et la plus belle avenue du monde, Jonas Vingegaard devrait être couronné. Mais avant la cérémonie de clôture, les coureurs vont jeter leurs dernières forces dans la bataille. Victorieux du contre-la-montre ce samedi, Wout Van Aert s'avance comme l'un des grands favoris de cette course.

C'est la fin ! Après trois semaines de course, le peloton termine ce dimanche son Tour de France dans les rues parisiennes. Les organisateurs ont pris l'habitude, depuis 1975, de clôturer la Grande Boucle sur les Champs-Elysées. La dernière étape est généralement festive, les vainqueurs profitant des premiers kilomètres pour se congratuler, mais aussi pour boire une petite coupe de champagne. Ce devrait être encore le cas ce dimanche, lors de la 21ème étape reliant La Défense aux Champs-Elysées, longue de 115km. Un jour historique pour le cyclisme puisque la première édition du Tour de France féminin s'élancera de Paris. « Les Champs-Élysées, investis traditionnellement depuis 1975 pour la dernière étape du Tour de France, vivront cette fois-ci la double aventure d’une arrivée de prestige et d’un départ qui fera date dans l’histoire du sport féminin. En ouverture de la grande finale du sprint, c’est en effet la première étape de la première édition du Tour de France Femmes avec Zwift qui sera disputée sur le circuit final tracé dans le cœur de Paris » a confié Christian Prudhomme, le patron de l'épreuve.





Une arrivée au sprint sur les Champs-Elysées ?

Depuis 1975, le Tour de France s'est toujours achevé au sprint, à l'exception de sept arrivées. La dernière fois, c'était en 2005. Alexander Vinokourov avait grillé la priorité au peloton pour remporter la victoire en solitaire. Autant dire que la probabilité d'une arrivée au sprint demeure extrêmement élevé. Recordman de victoires sur les Champs-Elysées, Mark Cavendish est absent cette année, ce qui pourrait profiter à d'autres sprinteurs comme Wout Van Aert.



💛 It's Yellow in Paris for Jonas and @JumboVismaRoad !



💛 Jusqu'au bout du bout pour ramener le Maillot Jaune à Paris !#TDF2022 pic.twitter.com/aA9ZLh7udZ — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022

La passe de quatre pour Wout Van Aert ?

Vainqueur de trois étapes lors de cette édition, la dernière ce samedi à l'occasion du contre-la-montre entre Lacapelle-Marival et Rocamadour, Wout Van Aert s'avance comme l'un des grands favoris de cette étape. Victorieux sur les Champs-Elysées en 2021, le maillot vert pourrait boucler son Tour de France exceptionnel de la meilleure des manières. Mais pour remporter une quatrième victoire, Van Aert va devoir prendre le dessus sur Jasper Philipsen ou encore sur Caleb Ewan, vainqueur sur la belle avenue du monde en 2019.

Le triomphe programmé de Jonas Vingegaard