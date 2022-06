Cyclisme

Tour de France : La dernière chance d’Alaphilippe

Publié le 15 juin 2022 à 14h35 par Alexandre Higounet

Alors que le Tour de France va débuter dans un peu plus de quinze jours maintenant, Julian Alaphilippe, qui n’a toujours pas accroché un dossard depuis sa lourde chute à Liège Bastogne Liège, sera-t-il au départ ? La stratégie de l’équipe Quick-Step sur le sujet apparaît aujourd’hui relativement claire. Analyse.

Ces dernières heures, Wilfried Peeters, directeur sportif de la Quick-Step Alpha Vinyl Team, a livré quelques éléments d’information sur l’état de Julian Alaphilippe, à quinze jours du départ du Tour de France, avec en toile de fond la question de son éventuelle participation : « Son état va de mieux en mieux, mais pour lui, nous préférons ne pas prendre de décision trop hâtive. Nous ne déciderons que dans une dizaine de jours s'il participe au prochain Tour de France ». Les déclarations de l’un des directeurs sportifs de l’équipe belge est à prendre en considération avec un autre élément, à savoir que le coureur tricolore est inscrit pour le championnat de France, qui se tiendra à une semaine du départ du Tour, et qui constituera son retour à la compétition.

Tour de France : Julian Alaphilippe sera-t-il prêt ? https://t.co/wF5NDXAx43 pic.twitter.com/DRbhhgL3I0 — le10sport (@le10sport) June 11, 2022

Inscrit au championnat de France, donc…