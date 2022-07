Cyclisme

Tour de France : Après la 1ère étape, Pogacar fait un énorme aveu

Publié le 1 juillet 2022 à 23h35 par Baptiste Lefilliatre

Si le coureur belge Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl) a remporté à la surprise générale la première étape du Tour de France, le tenant du titre Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ainsi que les autres favoris à la victoire finale, ne sont pas passés loin d’enfiler le Maillot Jaune dès aujourd’hui. Après la course, Tadej Pogacar a analysé sa course et a confié que pour lui c'était l'un des meilleurs débuts du Tour de France.

Ce vendredi marquait le grand départ du 109ème Tour de France. Pour la toute première étape de cette édition 2022, les 176 coureurs engagés sur l’épreuve se sont élancés dans les rues de Copenhague (Danemark) pour un contre-la-montre individuel long de 13,2 kilomètres. Un parcours sans aucune réelle difficulté, mais sur lequel les coureurs ont dû affronter la pluie, venue s’inviter à la fête.

Tour de France : Pinot est passé tout près d'une nouvelle catastrophe https://t.co/TDF5wBS90G pic.twitter.com/xLQXGoU0Rt — le10sport (@le10sport) June 29, 2022

Un vainqueur inattendu : Yves Lampaert

Contre toute attente, ce n’est pas l’un des favoris annoncés qui a effectué le chrono le plus rapide. En effet, c’est bel et bien Yves Lampaert, coureur de la formation Quick-Step Alpha Vinyl, qui a déjoué tous les pronostics pour s’emparer du Maillot Jaune au soir de l’étape inaugurale. Pour autant, les favoris ne se sont pas fait piéger et ont même réussi à se hisser dans les hauteurs du classement. En atteste la deuxième place de Wout Van Aert (Jumbo-Visma), pointant à cinq secondes du vainqueur, et la troisième position de Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), double tenant du titre, qui fut plus lent de sept secondes cet après-midi.

Pogacar : «Pour moi, c'est l'un des meilleurs débuts du Tour de France»

Grand favori à sa propre succession sur les Champs-Elysées, Tadej Pogacar était plutôt content de sa performance du jour, qui le place déjà en positon idéale pour récupérer le Maillot Jaune d’ici peu : « Je suis en confiance, satisfait de ma performance, même si c'était tendu, serré. Pour moi, c'est l'un des meilleurs débuts du Tour de France. On va voir étape par étape. Pour l'instant, je me contente très bien de ce maillot blanc (de meilleur jeune) » a expliqué le Slovène dans des propos rapportés par L’Equipe . Du côté de Wout Van Aert, c’est la frustration qui dominait : « Je suis déçu évidemment. Encore deuxième ! C'est frustrant, mais avec les bonifications, il est possible de prendre le maillot jaune dans les prochains jours. Il y avait une possibilité aujourd'hui. C'est dommage ! » a déclaré le Belge.

