Marion Rousse : Les «conneries» commises en plein direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après sa carrière de cycliste professionnelle, Marion Rousse s'est reconvertie en tant que consultante. Aujourd'hui sur France Télévisions, la compagne de Julian Alaphilippe excelle dans son domaine, étant ainsi l'une des voix du cyclisme en France. Mais voilà qu'à ses débuts sur Eurosport, c'était loin d'être aisé pour Marion Rousse, qui n'a pas manqué de faire quelques erreurs.

Ne réussissant pas à vivre en tant que cyclisme professionnelle, Marion Rousse avait donc décidé de dire stop. C'est alors qu'elle a mêlé passion et travail en devenant consultante lors des courses cyclistes. Aujourd'hui sur France Télévisions aux côtés de Laurent Jalabert et Alexandre Pasteur, Marion Rousse avait débuté sur Eurosport. Le début d'un nouveau chapitre pour la compagne de Julian Alaphilippe qui s'est d'ailleurs accompagné de certaines « conneries ».

« J’ai fait des conneries, des erreurs »

Aujourd'hui expérimentée à l'antenne, Marion Rousse a rencontré des difficultés à ses débuts sur Eurosport. Ainsi, à l'occasion du podcast Dream Team, celle qui officie aujourd'hui sur France Télévisions a raconté : « J’ai appris petit à petit, quand tu démarre dans un domaine, j’étais moins performante que je peux être maintenant. J’ai fait des conneries, des erreurs. J’ai fait quoi comme conneries ? Ne serait-ce que la timidité au début ».

« Limite quand tu prends la parole, tu t’excuses »

« Limite quand tu prends la parole, tu t’excuses parce que t’es à côté de gens qui ont l’habitude, des gens que tu as pu admirer comme Jacky Durant. Tu te dis si je ne suis pas d’accord avec lui est-ce que je peux le dire. Des bêtises, il y en a eu, mais tu prends confiance en toi grâce aux gens et aux réseaux sociaux quand ils sont bienveillants. Ils te font prendre conscience que ce tu dis c’est la réalité et ils apprécient tes commentaires », a ensuite développé Marion Rousse, qui a donc réussi à prendre confiance en elle au fil du temps.