Marion Rousse, la peur a disparu !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancienne cycliste professionnelle, Marion Rousse s'est depuis quelques années maintenant reconvertie en tant que consultante. Officiant aujourd'hui sur France Télévisions, la compagne de Julian Alaphilippe a également d'autres casquettes, comme celle de directrice du Tour de France femmes. D'ici quelques semaines, Marion Rousse va donc diriger l'édition 2025, qui s'annonce déjà comme un nouveau carton.

C'est le 26 juillet prochain que le Tour de France femmes s'élancera pour sa 4ème édition. Le grand départ est prévu en Bretagne avec une première étape reliant Vannes à Plumelec. Une énorme fierté pour Marion Rousse, directrice de l'événement. En effet, dans des propos accordés à Cosmopolitain, la compagne de Julian Alaphilippe a fait savoir : « C'est super pour nous de pouvoir partir de Bretagne, c'est une région magnifique et on sait que le public sera forcément présent. C'est une destination de connaisseurs et de pratiquants, mais c'est aussi la terre d'immenses champions, comme Bernard Hinault, par exemple ».

« On est dans une période où l'on n'a plus peur » Une nouvelle fois, le spectacle devrait être au rendez-vous lors de ce Tour de France femmes, pour le plus grand plaisir des spectateurs et téléspectateurs. Désormais, c'est devenu un véritable rendez-vous avec un grand engouement que ce soit au bord de la route ou à la télévision. Un succès qui a fait disparaitre la peur chez Marion Rousse : « C'est un véritable succès populaire, que ce soit sur les routes mais aussi du côté média, avec toujours autant de gens qui regardent les différentes étapes en direct. On est dans une période où l'on n'a plus peur, où l'on n'est plus inquiet pour cette 4ème édition dont on est très fiers ».