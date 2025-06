En milieu de semaine, le quotidien régional Le Télégramme a indiqué que le groupe L’Oréal pourrait prendre la suite d’AG2R La Mondiale comme co-sponsor aux côtés de Décathlon, ce qui aboutirait alors à la création d’une nouvelle équipe Décathlon-L’Oréal, avec un budget XXL et des ambitions de très haut niveau. Cela pourrait-il déboucher sur le recrutement d’un leader de niveau mondial ? Analyse.

Selon les informations du quotidien régional Le Télégramme, relayées par cyclismactu.net, AG2R La Mondiale devrait mettre un terme à son engagement dans le cyclisme l’an prochain, et pourrait être remplacé par un sponsor de dimension international avec l’enseigne L’Oréal, qui viendrait associer son nom à celui de Décathlon. Compte tenu du pouvoir financier du groupe L’Oréal, le budget de la potentielle nouvelle équipe Décathlon-L’Oréal connaîtrait un nouvel énorme coup de boost. En attendant, de nombreux transferts ont été annoncés ces derniers temps du côté de la formation tricolore, finalisés ou en passe de l’être, avec Tiejs Benoot , Olav Kooij , Dan Hoole , Kevin Vauquelin , Ilan Van Wilder , Cees Bol , etc. Si tous ne signeront peut-être pas, la liste est impressionnante. Surtout quand on voit l’effectif actuel, déjà très bien fourni.

Un grand leader pourrait-il être recherché ?

A partir de là, une question s’impose fatalement : compte tenu des ambitions d'une possible future équipe Décathlon-L’Oréal, à savoir lutter à armes égales avec les Visma-Lease A Bike, UAE Team Emirates et autre Red Bull-Bora-Hansgrohe, compte tenu également du budget XXL qu’elle aurait à disposition, faut-il s’attendre à des offensives en direction d’un grand leader mondial, prétendant à la victoire au Tour de France ? Il est vrai qu’en attendant de voir si le grand espoir Paul Seixas s’avère en mesure de jouer un jour la victoire au général d’un Grand Tour, et quand bien même des recrues potentielles comme Kevin Vauquelin et Ilan Van Wilder ont assurément le niveau pour bien y figurer, aucun coureur – actuel ou ciblé – n’apparaît à ce jour en mesure de remporter la Grande Boucle, a fortiori le Tour de France. Dans ces conditions, il apparaît probable que l’état-major de la future équipe planche sur le sujet. Quelles pourraient être les cibles ? Bien sûr, le nom de Remco Evenepoel apparaît. Le double champion olympique belge sera en fin de contrat fin 2026. S’il décide de partir cet hiver, Soudal-Quickstep pourra-t-elle lui refuser le principe d’un transfert ? Pas certain. En l’état, Red Bull-Bora-Hansgrohe, voire l’autre potentielle nouvelle superpuissance Ineos-Total Energies, sont sur les rangs. Mais un autre profil pourrait aussi retenir l’attention, celui de Juan Ayuso (22 ans). Vainqueur de Tirreno Adriatico, 2ème du Tour de Catalogne derrière Roglic, vainqueur du Trofeo Laigueglia et de la Drome Classic, Ayuso a été désigné leader de rechange derrière Pogacar au sein de l’équipe UAE Team Emirates, avec un statut de leader sur le Giro. Diminué par une blessure au genou, le grimpeur espagnol a finalement dû abandonner en Italie, où l’éclosion de son équipier mexicain Isaac Del Toro, maillot rose jusqu’à la veille de l’arrivée, l’a un peu mis dans l’ombre. De plus en plus désireux de se voir confier un rôle de leader numéro un, ce qu’il n’aura jamais au sein de l’équipe UAE, Ayuso est susceptible de réfléchir à son avenir, malgré un contrat long. S’il venait à envisager un départ, l’équipe UAE pourrait ne pas fermer la porte, d’une part compte tenu des ambitions montantes d’Ayuso, pas forcément compatibles avec le leadership incontestable de Pogacar, d’autre part car Isaac Del Toro a prouvé qu’il avait l’étoffe pour prendre la suite de l’Espagnol. Si tel était le cas, alors le profil d’Ayuso pourrait parfaitement cadrer avec les ambitions XXL de la nouvelle équipe Décathlon-L’Oréal (si effectivement elle voit le jour). Il ne s’agit ici que d’une hypothèse, mais le contexte pourrait se dessiner pour que cela devienne plus que cela.