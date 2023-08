Le nouvel objectif de folie de Julian Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Titré à deux reprises, Julian Alaphilippe sera au départ de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme sur route à Glasgow. Le coureur tricolore a bon espoir de ramener le maillot arc-en-ciel en France, que ce soit sur ses épaules où sur celles d'un coéquipier.

C'est le dernier objectif de la saison pour Julian Alaphilippe. Ce dimanche, le coureur de la Soudal-Quick Step prendra le départ des championnats du monde de cyclisme sur route de Glasgow. Déjà vainqueur à deux reprises, le Français peut devenir le coureur le plus titré de l'histoire à égalité avec Eddy Merckx, Alfredo Binda, Oscar Freire, Rik Van Steenbergen et Peter Sagan. Julian Alaphilippe ne cache pas ses ambitions et assure vouloir tout mettre en oeuvre pour offrir le maillot arc-en-ciel à Christophe Laporte.

«Il faudra savoir frotter»

« Cela s'annonce éprouvant, notamment la partie urbaine qui est très technique. Je n'avais jamais vu un parcours pareil auparavant. Il va falloir être à l'avant du peloton avec autant de virages pendant dix tours (48 à chaque tour dans Glasgow, ndlr). Une échappée aura forcément un avantage sur un circuit comme celui-là, mais dans tous les cas, il faudra savoir frotter. La communication entre les membres de l'équipe sera essentielle, car tout le monde voudra être stratégiquement placé si ça part », a confié Julian Alaphilippe pour Eurosport . L'objectif est la médaille d'or.

«On a une équipe pour réaliser des belles choses»