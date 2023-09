Cyclisme : Si lui y croit, Lenny Martinez doit y croire aussi !

Alexandre Higounet

Alors qu’on arrive à la moitié du Tour d’Espagne, Lenny Martinez est toujours en course pour les sommets du classement général, apparaissant à la 5ème place au général. Juan Ayuso, lui aussi 20 ans et présenté comme un grand leader, est lui 9ème. Or Ayuso croit encore à sa victoire finale. Un signe que Lenny Martinez ne doit pas se fixer de limites…

Alors que s’est déroulé mardi un contre-la-montre de quasiment trente kilomètres, Lenny Martinez a fait mieux que se défendre, en ne concédant qu’un peu plus de 2 minutes sur le spécialiste Remco Evenepoel, ce qui fait qu’il reste à la 5ème place au classement général, avec moins d’une minute de retard sur le champion belge, le mieux classé des ténors. Le jeune grimpeur français devance même toujours Jonas Vingegaard d’une vingtaine de secondes.

« Je reste en lice pour la victoire finale »

Lenny Martinez est également toujours mieux placé que Juan Ayuso, présenté parmi les vainqueurs possibles du Tour d’Espagne, et qui pointe à la 9ème place au classement général, avec 20 secondes de retard par rapport au grimpeur de la Groupama-FDJ. Après le chrono, Juan Aysuo a déclaré aux médias, dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « Je suis satisfait de mon temps, j'avais des très bonnes sensations. On espère toujours faire un temps légèrement meilleur, mais je suis vraiment content de ma performance. Je reste en lice pour la victoire finale. Il reste encore de nombreuses étapes de montagne à faire et beaucoup de choses vont changer. J’ai peut-être perdu du temps sur les favoris aujourd'hui (mardi), mais c’est en soi un bon résultat ».

Si Ayuso y croit encore...

Si Juan Ayuso se considère toujours en course pour la victoire finale, alors il n’y a aucune raison que Lenny Martinez ne soit pas capable également de surprendre. Certes, Ayuso, lui aussi âgé de 20 ans, a déjà un grand Tour dans les jambes, la Vuelta 2022, et il a prouvé qu’il pouvait tenir trois semaines à plus haut niveau puisqu’il l’a terminé à la troisième place au classement général. Mais en performance pure et en niveau d’ensemble depuis le départ à Barcelone, le grimpeur de la Groupama-FDJ n’a rien à envier au deuxième leader du Team UAE. Il n’a donc aucune limite à se fixer.