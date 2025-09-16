Cyclisme - Vuelta : Hommage poignant à Vingegaard

Jonas Vingegaard s'était fixé l'objectif de remporter la Vuelta après son nouvel échec au Tour de France face à Pogacar, histoire de retrouver le goût de la victoire en Grand Tour, un an et demi après sa terrible chute au Tour du Pays-Basque. Le champion danois l'a accompli ce dimanche, suscitant un vibrant hommage de la part de son équipe Visma-Lease A Bike.

« Parfois, c'est le voyage qui compte, les moments où personne ne regarde »

Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si son équipe Visma-Lease A Bike a tenu à rendre un vibrant hommage au leader danois, par l'intermédiaire d'un communiqué relayé par cyclismactu.net : « Aujourd'hui, nous célébrons plus qu'un maillot ou un podium. Nous célébrons un champion qui a montré ce que signifie se battre, grandir et triompher, même sur les chemins difficiles. Félicitations, Jonas. Tu es le vainqueur plus que mérité de la Vuelta d'Espagne 2025. Chapeau bas à ce combattant, Jonas Vingegaard ! Parfois, les chiffres et les victoires ne disent pas tout. Parfois, c'est le voyage qui compte, les moments où personne ne regarde, les journées passées loin de chez soi, loin de tout ce qui nous est familier, seul avec son vélo et sa volonté. Aujourd'hui, le 14 septembre 2025, c'est l'un de ces jours. Jonas Vingegaard remporte la Vuelta a España, son troisième Grand Tour après deux victoires sur le Tour de France, prouvant une fois de plus qu'il est un champion dans tout ce qu'il entreprend. Cela fait 529 jours que Jonas a subi une lourde chute au Pays basque. Des journées de récupération, d'entraînement, d'efforts et de reprise. À deux reprises, il s'est battu comme un lion sur le Tour de France, donnant tout ce qu'il avait, chutant et se relevant à chaque fois. Mais aujourd'hui, nous voyons le véritable résultat de cette lutte silencieuse et acharnée : un coureur de retour sur la plus haute marche du podium, plus déterminé que jamais. Cette Vuelta est plus qu'une victoire. C'est l'histoire d'une résilience, d'une volonté de ne jamais abandonner, d'une capacité à continuer à croire en soi même dans les moments difficiles. Pendant trois semaines, il a démontré ce que signifie être un leader, pour lui-même et pour son équipe. Une Vuelta mémorable à bien des égards, mais que personne ne pourra jamais enlever à Jonas. Gagner n'est jamais facile. Chaque victoire se mérite. Et celle-ci, Jonas, est magnifique. Grâce à ton talent, à ton équipe, mais surtout grâce à toi : ta persévérance, ta concentration et ton cœur ».