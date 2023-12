Cyclisme : Voeckler se lâche sur Alaphilippe

Arnaud De Kanel

Après avoir enchainé les galères en 2022, Julian Alaphilippe comptait sur 2023 pour retrouver son meilleur niveau. Malheureusement pour lui, le coureur de la Soudal Quick-Step n'a pas connu le succès escompté. Incapable d'accrocher les roues des cadors dans les Classiques, l'ancien double champion du monde n'a également pas réussi à remporter une étape sur le Tour de France. Malgré tout, Thomas Voeckler ne l'enterre pas pour 2024.

Le millésime 2023 de Julian Alaphilippe n'aura pas été à la hauteur des attentes. Alors qu'il comptait jouer les premiers rôles après avoir connu l'enfer en 2022, l'ancien double champion du monde n'a pas été en mesure de s'imposer parmi les meilleurs du peloton malgré quelques fulgurances comme lors du Critérium du Dauphiné. Peu, bien trop peu pour un coureur de son calibre. Mais alors, que faut-il donc attendre d'Alaphilippe pour 2024 ? Thomas Voeckler a sa petite idée.

«Il est en tout cas capable d'être bien meilleur qu'il ne l'a été en 2023»

Le sélectionneur de l'équipe de France est confiant pour la saison prochaine. « Si je le vois revenir à son meilleur niveau ? Après une année tronquée comme celle de 2022, il faut du temps pour retrouver son meilleur niveau. Cette saison, je pense qu'il sentait qu'il n'était pas à son meilleur niveau. On l'a vu faire des courses au panache, et notamment sur le Tour de France avec beaucoup d'échappées. Il prenait le créneau où il pouvait s'exprimer car il se sentait un peu trop juste pour faire autre chose. Après, Julian Alaphilippe n'a pas non plus 36 ans et ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il était parmi les meilleurs coureurs du monde. Je ne sais pas s'il reviendra à la domination qui était la sienne, mais il est en tout cas capable, et sans aucun problème, d'être bien meilleur qu'il ne l'a été en 2023 », a déclaré Thomas Voeckler la semaine passée dans des propos relayés par CyclismActu . Il s'est également prononcé sur l'avenir de Julian Alaphilippe.

«Il a largement l'expérience et la sensibilité pour faire le bon choix»