Cyclisme : Une seule issue possible dans le dossier Uijtdebroeks

Alexandre Higounet

Le dossier Cian Uijtdebroeks, qui a résilié unilatéralement son contrat avec l’équipe Bora-Hansgrohe pour s’engager avec la Jumbo-Visma, qui deviendra Visma-Lease A Bike la saison prochaine, a atteint un point de non-retour ces dernières heures. Aujourd’hui, une seule issue apparaît viable pour tout le monde. Analyse.

Ces dernières heures, le dossier Cian Uijtdebroeks, le grimpeur belge qui a résilié unilatéralement son contrat avec Bora-Hansgrohe pour s’engager avec la Jumbo-Visma, sans l’accord de l’équipe allemande ni indemnité versée pour sa dernière année de contrat, a franchi une nouvelle étape.

A la présentation de Visma-Lease A Bike mais sous contrat avec la Bora pour l’UCI…

En effet, le grand espoir du cyclisme belge, annoncé comme un futur vainqueur de Grand Tour et qui rejoindrait l’équipe hollandaise pour prendre la succession de Primoz Roglic parti chez… Bora Hansgrohe, était présent à la présentation de l’équipe Visma-Lease A Bike, qui s’est tenue hier. Dans le même temps, l’UCI a annoncé la liste officielle des coureurs sous contrat avec la Bora-Hansgrohe pour la saison prochaine, et le nom de Cian Uijtdebroeks y figure toujours...

Le clan Uijtdebroeks mise sans doute sur le règlement d’un transfert au final

Aujourd’hui, la situation apparaît difficilement tenable, mais il est bien évidemment impossible pour l’UCI de reconnaître la signature d’Uijtdebroeks chez Visma-Lease A Bike sans un accord préalable de son équipe actuelle. Dans le même temps, la détermination du coureur belge apparaît totale, comme le prouve sa présence à la présentation de la formation hollandaise. Dans un tel contexte, une seule solution apparaît possible : que les deux équipes se mettent autour d’une table pour négocier une indemnité de transfert, afin que la Bora-Hansgrohe accepte de libérer le coureur de sa dernière année de contrat. D’une manière ou d’une autre, on parviendra à un accord de ce type, et il est d’ailleurs probable qu’en décidant de résilier unilatéralement de la Bora Hansgrohe pour s’engager chez Visma-Lease A Bike, le clan Uijtdebroeks avait un tel plan en tête, visant à forcer la main de la Bora-Hansgrohe avec la garantie de l’équipe hollandaise qu’elle était prête à payer un transfert.