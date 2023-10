Cyclisme : Tour de France ou pas pour Alaphilippe ? La réponse

Alexandre Higounet

Alors que son avenir au sein de l’équipe Soudal-Quickstep semble définitivement clarifié, le rôle que Julian Alaphilippe sera appelé à tenir l’an prochain, notamment à côté de Remco Evenepoel, laissait quelques questions ouvertes. L’une concernait notamment la question du Tour de France. Les derniers jours ont permis d’y répondre. Explication.

Ces derniers jours, de grandes interrogations avaient été soulevées autour de Julian Alaphilippe du fait de la tentative d’absorption de son équipe Soudal-Quickstep par la Jumbo-Visma. L’équipe hollandaise n’ayant l’intention de ne récupérer que six coureurs de la formation belge dans l’opération, le double champion du monde risquait de se retrouver sur le marché, l’équipe Total Energies se déclarant de son côté prête à lui offrir une porte de sortie si cela venait à se produire. Au final, ce projet n’est pas allé au bout et Julian Alaphilippe repartira comme prévu au sein de la Soudal-Quickstep, avec qui il est sous contrat jusqu’à la fin 2024.

Evenepoel avait oublié de le citer...

Pour autant, si le sujet de son avenir a été clarifié, une autre interrogation majeure restait ouverte pour le champion français : quel serait son rôle dans l’équipe belge l’an prochain, sachant que le leadership est désormais totalement entre les mains de Remco Evenepoel ? Le champion belge souhaitant une équipe 100 % dédiée à son service pour le Tour, lui-même ayant omis de citer le nom d’Alaphilippe parmi sa future garde rapprochée sur les routes de juillet, l’hypothèse pouvait se soulever que le Français ne soit pas aligné au départ en 2024.

Alaphilippe prêt à se mettre au service d’Evenepoel

Les derniers jours ont permis d’apporter une réponse claire à cette interrogation. En effet, à l’occasion du Tour de Lombardie, Julian Alaphilippe, qui avait tout de même retrouvé une condition lui permettant de tenter d’accrocher un top 10, s’est complètement mis au service de Remco Evenepoel. Lorsque ce dernier a connu un trou d’air dans l’avant-dernière ascension, Julian Alaphilippe l’a ainsi emmené pour tenter de le relancer et le maintenir avec les meilleurs. L’épisode est loin d’être anodin et il offre une confirmation claire pour l’avenir : s’il pourra jouer sa carte sur les courses où Remco Evenepoel n’est pas au départ, comme sur les classiques flandriennes, Julian Alaphilippe devra se mettre au service du champion belge lorsqu’ils sont ensemble. Et comme le démontre son attitude lors du Tour de Lombardie, à l’image aussi de ce qu’il avait accompli lors du dernier Liège-Bastogne-Liège, le Français apparaît tout à fait disposé à jouer le jeu. Dans ces conditions, rien ne semble s’opposer à ce qu’il prenne le départ du Tour de France la saison prochaine.