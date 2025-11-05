Cyclisme - Tour de France : Des révélations autour de Pogacar qui interpellent

Alexandre Higounet

A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, Tim Wellens, le coéquipier et ami de Tadej Pogacar, a confirmé ce que le champion slovène avait lui-même laissé entendre juste après la fin de saison, à savoir qu'il avait été en grande difficulté lors de la troisième semaine du Tour de France du fait de douleurs prononcées au genou, au point d'envisager un abandon, et que l'équipe UAE était parvenue à le masquer à la perfection. Reste que la mise en avant de ces révélations aujourd'hui interpellent. Pourquoi en parler ?

A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe en début de semaine, Tim Wellens, coéquipier et ami de Tadej Pogacar, est revenu en détail sur les difficultés qu'avaient rencontrées le maillot jaune lors de la troisième semaine du Tour de France : « Il me semble que Tadej en a parlé, donc on peut le dire maintenant. Sur l'étape de Valence, il me dit : ''Tim, on a un problème j'ai super mal au genou''. A tel point qu'il est descendu jusqu'à la voiture du médecin pour se faire ausculter. Il est allé à l'hôpital après la course pour passer des examens, ils lui ont trouvé une inflammation ou quelque chose dans le genre, et personne ne l'a su ! J'étais persuadé que ça fuiterait. Il a beaucoup souffert, on avait des doutes sur sa capacité à aller au bout. On a pensé à son abandon. Dans le bus, on voyait que son corps n'était pas bien, il était tout liquide. C'était un soulagement de le voir tenir jusqu'à Paris. Et c'était un soulagement qu'il ne lâche pas en montagne. Tout le monde se demandait pourquoi il n'attaquait pas, en fait, c'était compréhensible. Après on s'inquiétait pour lui physiquement, mais mentalement, j'étais étonné de lire qu'il avait hâte de rentrer à la maison. Parce qu'entre nous, on s'amusait vraiment ».

Pourquoi révéler le coup d'intox de juillet et livrer des clés aux adversaires de Pogacar ? Au-delà du magistral coup d'intox réalisé par le Team UAE, qui a non seulement masqué le mal dont souffrait Pogacar mais a en plus allumé un magnifique contrefeu en laissant filtrer des éléments indiquant que le maillot jaune s'ennuyait lors de la troisième semaine faute de véritable concurrence et qu'il se lassait d'être sur la Grande Boucle (dans la double idée de dissimuler qu'il était en fait en grande souffrance et de décourager Jonas Vingegaard d'attaquer), une question s'impose : pourquoi aujourd'hui dévoiler ce qui s'est réellement passé ?