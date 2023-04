Cyclisme : Pogacar, la clause libératoire incroyable !

Alexandre Higounet

Alors que sa victoire au Tour des Flandres l’installe définitivement parmi les grands de l’histoire du cyclisme, Tadej Pogacar ne tentera pas le coup sur Paris-Roubaix cette saison. Mais au sein du Team UAE, on ne ferme pas la porte à l’avenir, d’autant que le Slovène sera dans l’équipe pour un long moment, au vue du montant incroyable de sa clause libératoire…

Tadej Pogacar s’est installé depuis deux ans comme le grand champion cycliste de la prochaine décennie, avec déjà deux victoires au Tour de France au compteur. Et ce n’est pas sa deuxième place l’an dernier, derrière Jonas Vingegaard, qui a fragilisé son statut. Sa victoire dans le Tour des Flandres dimanche dernier, où il a littéralement survolé l’adversité, l’assoit à l’inverse aux côtés des géants du cyclisme. Avec un Tour des Flandres, un Liège-Bastogne-Liège et deux Tours de Lombardie, le champion slovène est en route pour remporter les cinq grandes classiques. Il ne lui manque déjà plus que Paris-Roubaix et Milan San Remo.

« Paris-Roubaix, ce sera pour une autre fois »

Interrogé par la RTBF , dans des propos rapportés par Cyclismactu.net , le manager du Team Emirates, Mauro Gianetti, a confirmé que Pogacar ne tenterait pas le coup à Roubaix dès cette saison : « Paris-Roubaix dimanche ? Non ! Je ne crois pas... (il rigole). Non, non, non, c’est un rêve pour lui et peut-être qu’un jour il va la courir. Tadej aime le vélo et veut faire le cyclisme d’une manière globale, donc il veut participer. Mais bon... Il est encore jeune et il y a des programmes à respecter. Pour cette année, c’était bien avec juste le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, ce sera pour une autre fois. On essaie qu’il ne fasse pas trop de jours de courses, comme la saison dernière où il a terminé l’année avec 54 jours de courses. Il se concentre sur certaines courses parce que, quand il court, il veut gagner et il a la condition physique pour le faire ! Donc c’est pour ça qu’il est important de bien choisir son programme et son calendrier. On essaie d’éviter les gros changements. Ici, pour les classiques, il y a encore trois grandes courses longues et difficiles, l’Amstel, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Après, il fera une longue pause avant le Tour de France ».

Une clause libératoire digne du football !