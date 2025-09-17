Cyclisme - Mercato : Vauquelin connaît sa future équipe...

Alexandre Higounet

Blessé depuis la semaine suivant le Tour de France, qu'il avait achevé à une belle septième place après avoir fédéré les foules derrière lui, Kevin Vauquelin ne sera pas en mesure de courir une dernière fois d'ici la fin de saison sous les couleurs d'Arkéa-BB Hôtels, qu'il quittera cet hiver pour rejoindre une nouvelle équipe.

Septième du dernier Tour de France, après une très belle 2ème place au Tour de Suisse, Kevin Vauquelin a beaucoup fait parler de lui pendant le mois de juillet, étant le seul Français véritablement en lice pour un top 5 voire mieux. Le leader de l'équipe Arkéa-BB Hôtels a fédéré un vrai mouvement de sympathie autour de lui.

« On ne me reverra plus avec le maillot Arkéa-BB Hôtels, ça me fait c.... » Blessé suite à une chute chez lui quelques jours après le Tour de France, Vauquelin ne sera pas en mesure de courir de nouveau sous le maillot de l'équipe bretonne, qui risque de disparaître en fin de saison. Un véritable crève-coeur pour le coureur, très attaché à l'équipe, comme il l'a indiqué dans les colonnes de L'Equipe : « On ne me reverra plus avec le maillot d'Arkéa-BB Hôtels ? Je le dis avec mes mots, ça me fait chier. Finir une aventure comme ça, c'est dommage déjà, même si on a terminé sur une bonne note avec le Tour. Mais j'aurais aimé finir cette saison avec l'équipe, avec le staff, avec qui je suis toujours en contact ».