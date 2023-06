Cyclisme - Mercato : Quelles options pour Arnaud Démare ?

Alexandre Higounet

Dans l’air depuis plusieurs semaines, le départ d’Arnaud Démare a été acté ces derniers jours par sa non-sélection pour le Tour de France. Entre le sprinter français et son équipe historique la Groupama-FDJ, l’histoire va donc se terminer au terme de la saison. Quelles formations sont aujourd’hui les plus susceptibles de l’accueillir ? Tour d’horizon.

Avec les événements des derniers jours, l’annonce de sa non-sélection pour le prochain Tour de France, le départ d’Arnaud Démare de la Groupama-FDJ a été officialisé. En fin de contrat cet hiver, le sprinter français ne sera pas prolongé par sa formation historique.

« Il y a des propositions »

Démare se retrouve donc sur le marché, et compte tenu de son statut de grand sprinter international, il ne va pas manquer de propositions. Interrogé par l’Equipe , le coureur n’a d’ailleurs pas caché qu’il avait déjà des solutions pour son avenir : « Je n'ai pas encore fait mon choix mais il y a des propositions. Voir la reconnaissance, le respect des autres équipes, franchement, ça fait vraiment du bien. Je ressens cette envie que je n'ai plus ici, de remonter un train, de participer à de grandes courses, c'est très motivant ».

Arkea et AG2R les mieux placées a priori

Quelles formations apparaissent bien placées pour accueillir le sprinter picard ? Arnaud Démare ayant a priori l’intention de privilégier le fait de rester en France, il y a de bonnes chances que l’on retrouve sa future équipe au sein des formations tricolores. A l’analyse, deux sortent du lot. Arkea-Samsic apparaît en pole. Non seulement l’équipe va disposer encore de moyens renforcés l’an prochain avec l’ajout de BB Hôtel dans les sponsors, mais elle va se mettre en quête d’un sprinter mondial en cas de non-prolongation de Nacer Bouhanni, en fin de contrat pour l’instant. De plus, l’équipe dispose dans son effectif des ressources pour monter un train de niveau international au service de Démare. La deuxième formation susceptible de finaliser le deal pourrait être AG2R Citroën, qui pourrait non seulement être intéressé par un sprinter capable d’augmenter sensiblement son nombre de victoires chaque année, mais également capable d’endosser un leadership sur certaines grandes classiques comme Paris-Roubaix, en compensation des départs de Greg Van Avermaert et Oliver Naesen. Derrière ces deux pistes, l’option Total-Energies pourrait ne pas être à exclure sachant que Peter Sagan arrêtera au haut niveau l’an prochain et que l’équipe a besoin d’un grand sprinter. Pour autant, la formation aura-t-elle un train aussi efficace que celui d’Arkea ? Pas certain. Quant à Cofidis, elle est a priori la moins susceptible d’aller sur Démare, surtout si Bryan Coquard prolonge. Maintenant, une surprise n’est pas à exclure.