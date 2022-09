Cyclisme

Marion Rousse et Julian Alaphilippe font passer de gros messages

Publié le 12 septembre 2022 à 20h35 par Dan Marciano

A seulement 22 ans, le prodige belge, Remco Evenepoel, a remporté son premier Grand Tour. Le Belge a levé les bras aux ciels ce dimanche pour fêter sa victoire à la Vuelta. Après être monté sur la plus haute marche du podium, il a évoqué ses impressions, mais a également reçu les félicitations de plusieurs de ses coéquipiers comme Julian Alaphilippe.

Le rideau est tombé sur cette Vuelta 2022. A Madrid, les coureurs ont clôturé cette édition, remportée par Remco Evenepoel. Présenté comme un prodige depuis plusieurs années, le Belge a confirmé les attentes. Trop fort pour ses concurrents sur les routes espagnoles, le coureur de la Quick-Step Alpha Vynil est parvenu à repousser la menace Enric Mas, finalement relégué à plus de deux minutes. Porteur du maillot rouge de leader sur le podium, Evenepoel n'a pas caché son émotion au moment de commenter sa course.

« Quand je suis monté sur le podium avec le maillot rouge, j’ai commencé à réaliser »

« C’était un départ, pour cette dernière étape, assez spécial et unique. Rentrer à Madrid c’était spécial avec tous les équipiers sur la première rangée. Jusqu’à la fin j’ai vraiment profité mais quand on est rentré sur le circuit ce n’était plus vraiment sympa parce que j’étais quand même nerveux avec les virages courts et le faux plat montant qui était très dur. Je suis heureux que ce soit fini. Quand je suis monté sur le podium avec le maillot rouge, j’ai commencé à réaliser. Quand je suis monté sur le podium avec l’équipe, ça a vraiment été le déclic dans ma tête. Les émotions étaient tout de même grandes, notamment au moment d'entendre la Brabançonne sur le podium. Je ressens beaucoup de fierté. J’espère qu’en Belgique ils ont chanté avec moi. Déjà ici ils ont chanté avec moi. C’était quelque chose de spécial. C’est très chouette, c’est vraiment une fierté qui est rentrée dans mon corps et je vais retenir comme image, la dernière, sur le podium final avec le maillot rouge. Pour moi, c’est le moment de cette Vuelta » a déclaré Evenepoel.

Alaphilippe félicite son coéquipier

Le jeune belge a reçu les félicitations de plusieurs coureurs, notamment de Julian Alaphilippe, son coéquipier. Contraint à l'abandon au début de cette Vuelta, le champion du monde français a posté un message sur son compte Twitter . « Que dire de ce garçon. Un grand bravo pour cette victoire. Le travail paye, les sacrifices aussi. Ce n’est pas la première fois et ni la dernière que tu vas nous étonner. A titre personnel, j’ai pris beaucoup de plaisir à t’aider un peu dans cet exploit » peut-on lire sur le compte d'Alaphilippe.

Que dire de ce garçonUn grand bravo pour cette victoire. Le travail paye, les sacrifices aussi.Ce n'est pas la première fois et ni la dernière que tu vas nous étonner.A titre personnel, j'ai pris beaucoup de plaisir à t'aider un peu dans cet exploit.Bravo à toute l’équipe! pic.twitter.com/cuTyKU3QC0 — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) September 11, 2022

Marion Rousse réagit aussi à la victoire d'Evenepoel