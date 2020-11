Cyclisme

Cyclisme : Le patron d'Alaphilippe se remémore le sacre mondial !

Publié le 16 novembre 2020 à 16h35 par La rédaction

Entre hauts et bas cette saison, Julian Alaphilippe est devenu champion du monde. Patrick Lefevere, directeur général de Deceuninck-Quick Step, a apprécié ce moment.

Comme à son habitude, la Deceuninck-Quick Step s'est particulièrement illustrée cette saison. Avec 39 victoires, l'équipe belge est celle à avoir le plus levé les bras. Remco Evenepoel a confirmé ses aptitudes en remportant quatre courses par étapes. Le prodige belge est d'ailleurs sur le podium des coureurs les plus victorieux de l'année – un classement dominé par Arnaud Démare – avec 9 succès. Dans la plus grande tradition belge, l'équipe de Patrick Lefevere a également animé les classiques. Et Julian Alaphilippe aurait même pu illuminer ces courses. Le coureur français est passé tout proche de la victoire sur Liège-Bastonne-Liège en levant les bras trop tôt avant d'être déclassé. Le coureur de 28 ans a également été victime de malchance sur le Tour des Flandres avec une chute alors qu'il jouait la gagne. Mais Julian Alaphilippe ne s'est pas manqué sur les championnats du monde.

« Le titre mondial de Julian Alaphilippe m'a ému »