Cyclisme : Le message fort d’Alaphilippe pour l’avenir

Alexandre Higounet

A l’occasion d’un entretien accordé aux médias canadiens, Julian Alaphilippe a dressé un plan de vol relativement clair pour la suite de sa carrière : la priorité est qu’il retrouve son top niveau, mais le double champion du monde a adressé un message sans équivoque sur le contenu de cet avenir. Analyse.

Julian Alaphilippe s’est envolé avec son équipe Soudal-Quickstep vers le Québec, où il va disputer deux grandes classiques de la fin de saison, très relevées et convoitées dans le peloton international, le Grand-Prix de Québec et le Grand-Prix de Montréal. Pour le champion français, qui espère terminer son année par une belle victoire, il s’agit des premiers rendez-vous importants de sa fin de saison, avant l’objectif ultime, à savoir le Tour de Lombardie.

Cyclisme : Le changement de cap se confirme pour Alaphilippe https://t.co/0eJ7QrQIWv pic.twitter.com/KjYOTdnZpt — le10sport (@le10sport) September 5, 2023

« Je fais tout ce que je peux pour revenir au top »

Interrogé dans les médias locaux, le double champion du monde a confirmé l’importance qu’il accordait à sa fin de saison, conscient qu’il s’agissait d’une étape importante pour retrouver son niveau : « Cela a été une année difficile pour moi, avec peu de succès. C’était aussi une année importante pour apprendre beaucoup. Je pense qu’après l’année dernière, je voulais faire tout ce que je pouvais pour revenir à mon niveau et c’est que j’ai fait. Pour les résultats, il faut que je sois patient et continuer de travailler comme je l’ai toujours fait. J’espère faire une bonne fin de saison et lever les bras. C’est tout ce que je peux dire, je suis réellement motivé et je fais tout ce que je peux pour revenir à mon meilleur niveau ».

« Je ne changerai jamais ma façon de courir »