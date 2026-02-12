Cyclisme : Le commentaire dépité de Pogacar...

Avec son statut de possible meilleur coureur de tous les temps, Tadej Pogacar a acquis une notoriété mondiale, qui peut rendre son quotidien particulièrement contraignant, comme l'a souligné le coureur belge Oliver Naesen. Ces dernières heures, le double champion du monde a d'ailleurs lâché un commentaire un peu désabusé qui tend à le confirmer.
Leader incontesté du peloton mondial, en route pour devenir le meilleur coureur de l'histoire du cyclisme, Tadej Pogacar appartient désormais à la catégorie des stars internationales. Et son quotidien s'en trouve inévitablement affecté, le Slovène voyant sa tranquillité désormais régulièrement perturbée par des fans, que ce soit lors d'un entraînement ou dans sa vie de tous les jours.
« Pogacar, pour sa pause-café à l'entraînement, il lui faut quasiment une table dans un coin sombre »
Oliver Naesen, le coureur flandrien de Décathlon CGA CGM, en a fait le constat implacable il y a quelques jours : « La domination de Pogacar et Van der Poel sur les classiques ? On ne pourra vraiment juger de ce qu'ils font que dans quelques années. Parce que Pogacar ne va pas tenir à ce rythme pendant encore dix ans. Ça a l'air incroyablement difficile d'être à sa place. J'ai vu récemment une petite vidéo d'une pause pipi à l'entraînement, avec un fan qui court vers lui. Il a du mal à remonter son cuissard. C'est vraiment pas drôle. Déjà moi, quand je suis avec mon chariot au supermarché, les gens regardent et disent : "Tiens, un paquet de chips, qu'est-ce qu'on fait là ?" Pogacar, pour sa pause-café à l'entraînement, il lui faut quasiment une table dans un coin sombre. Il semble incroyablement difficile de vivre à sa place ».
« Si vous me surprenez en pleine conversation et que vous me demandez une photo... »
Le principal intéressé en a d'ailleurs fait un constat dépité ces dernières heures, postant un commentaire sur Strava légèrement attristé en évoquant une anecdote de sortie d'entraînement vécue le jour même, comme relayé par cyclinguptodate.com : « Question sincère à tous les fans. Si vous me surprenez en pleine conversation et que vous me demandez une photo, que je vous prie de me laisser deux minutes pour terminer, attendez-vous deux minutes ou me faites-vous un doigt d'honneur avant de partir furieux ? Longue journée terminée par la perte de mon plus grand fan ». Un commentaire sans agressivité ni reproche, mais plutôt dépité, de la part d'un champion à qui l'on ne peut certainement pas reprocher son comportement vis-à-vis du public, lui qui fait toujours le maximum pour contenter un maximum de personnes.