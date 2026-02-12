Cyclisme : Le commentaire dépité de Pogacar...

Alexandre Higounet

Avec son statut de possible meilleur coureur de tous les temps, Tadej Pogacar a acquis une notoriété mondiale, qui peut rendre son quotidien particulièrement contraignant, comme l'a souligné le coureur belge Oliver Naesen. Ces dernières heures, le double champion du monde a d'ailleurs lâché un commentaire un peu désabusé qui tend à le confirmer.

Leader incontesté du peloton mondial, en route pour devenir le meilleur coureur de l'histoire du cyclisme, Tadej Pogacar appartient désormais à la catégorie des stars internationales. Et son quotidien s'en trouve inévitablement affecté, le Slovène voyant sa tranquillité désormais régulièrement perturbée par des fans, que ce soit lors d'un entraînement ou dans sa vie de tous les jours.

« Pogacar, pour sa pause-café à l'entraînement, il lui faut quasiment une table dans un coin sombre » Oliver Naesen, le coureur flandrien de Décathlon CGA CGM, en a fait le constat implacable il y a quelques jours : « La domination de Pogacar et Van der Poel sur les classiques ? On ne pourra vraiment juger de ce qu'ils font que dans quelques années. Parce que Pogacar ne va pas tenir à ce rythme pendant encore dix ans. Ça a l'air incroyablement difficile d'être à sa place. J'ai vu récemment une petite vidéo d'une pause pipi à l'entraînement, avec un fan qui court vers lui. Il a du mal à remonter son cuissard. C'est vraiment pas drôle. Déjà moi, quand je suis avec mon chariot au supermarché, les gens regardent et disent : "Tiens, un paquet de chips, qu'est-ce qu'on fait là ?" Pogacar, pour sa pause-café à l'entraînement, il lui faut quasiment une table dans un coin sombre. Il semble incroyablement difficile de vivre à sa place ».